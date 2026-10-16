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SGK'dan ilaçlar için yeni düzenleme

16.10.2026 - 15:14 | Son Güncellenme:

#SGK#İlaç#Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 119'u yerli üretim olmak üzere 131 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.

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SGKdan ilaçlar için yeni düzenleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

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"Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla 119'u yerli üretim olmak üzere 131 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını kolaylaştırmak için bu yılın başından itibaren 34'ü kanser ilacı olmak üzere toplam 380 ilacı geri ödeme listemize dahil ettik. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum."

Geri ödeme listesine eklenen 131 ilaçtan 6'sı kanser, 22'si diyabet ve 14'ü pulmoner hipertansiyon ilacı, 4'ü kan ürünü, 2'si ise alerji aşısından oluşuyor.

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