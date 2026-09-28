Siber tehditler Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansında ele alınacak

Konferansta, elektronik harp, savunma sanayisi, yapay zeka başta olmak üzere dünyadaki yeni gelişmeler ve değişimler, konunun uzmanları ve akademisyenler tarafından iki gün boyunca kapsamlı şekilde ele alınacak.

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Konferans süresince paneller, sunumlar, eğitimler gerçekleştirilecek, davetlilerin konuşmaları ve araştırmacıların akademik bildirileri de etkinliğe katkı sağlayacak.

Konferansa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Milli İstihbarat Akademisi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ile Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) Türkiye de destek verecek.

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"Siber savaşları konferansın ana teması olarak belirledik"

Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alkan, düzenlendiği ilk yıldan beri konferansta ülkede bilgi güvenliği alanında yapılan bilimsel ve endüstriyel çalışmaların paylaşıldığını, üniversite-kamu-endüstri işbirliğinin geliştirildiğini, toplumun bilgilendirildiğini, eğitildiğini, bilim insanları, araştırmacılar ve sektördeki uygulayıcılar arasında bilgi alışverişinin sağlandığını söyledi.

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Kamu, üniversite, sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla koordine edilen konferans için her yıl ana tema belirlendiğini dile getiren Alkan, "Bu yıl yeni dünya düzeninde bütün ülkeler için ulusal güvenlik açısından en önemli konu başlıklarından bir tanesi olan siber savaşları konferansın ana teması olarak belirledik çünkü artık geleneksel savaşların, konvansiyonel silahların devri bitmiştir. Bunların yerini siber alandaki savaşlar almıştır. Dolayısıyla siz siber güvenlik noktasında etkin yetkin bir halde iseniz her savunma ve saldırı gücüne sahipsiniz demektir." diye konuştu.

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"Siber dünyadaki savaşlar geleneksel savaşlar gibi değil"

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Alkan, siber dünyadaki savaşların geleneksel savaşlar gibi olmadığını belirterek, şöyle devam etti: "Siber savaş, 7 gün 24 saat kesintisiz devam eden bir savaş. Dolayısıyla geleneksel savaşlara göre bireysel, kurumsal ve ulusal güvenliğin sağlanmasının da en zor olduğu alandır çünkü siber silahların kaynağı, hedefi, menzili, etkisi ve doğuracağı sonuçlar belli değildir. Etkinlikte özellikle Türkiye'nin siber savaş konusundaki yeteneklerini, kabiliyetlerini ortaya koyarak, oluşan riskleri ve tehditleri gündeme taşımayı amaçlıyoruz."

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İki gün sürecek konferansın birinci gününde yapılması gereken çalışmalar, projeler, politikalar ve stratejileri belirlemek amacıyla panellerin düzenleneceğini anlatan Alkan, ikinci gün akademik bildirilerin sunulacağını söyledi.

Alkan, etkinliğin ardından hazırlanacak raporun kamuoyuyla paylaşılacağını belirterek, şunları kaydetti: "Konferansın ana hedefleri arasında ülkemiz için önemli olan bilgi güvenliği, kriptoloji ve alt kavramlarının, toplumun bireyleri tarafından özümsenmesine yardımcı olmak, ülkemizde bu alanda bilimsel bilgi birikiminin, kurumlar ve sektör arasındaki işbirliğinin artırılmasına, siber güvenlik alanında ülkemizin ihtiyacı olan insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamak gibi hususlar yer almaktadır."

"Konferans herkese açık ve ücretsiz"

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Etkinlikte siber güvenlik alanında insan kaynağının yetişmesine katkı sağlamak amacıyla üniversitede siber güvenlik alanında bilimsel ve akademik çalışma yapan bilim insanlarının çalışmalarının da sunulacağını dile getiren Alkan, konferansın üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, siber/bilgi güvenliği sorumluları, bu konulara ilgi duyan ve kendisini geliştirmek isteyen herkese açık ve ücretsiz olduğunu ifade etti.

Alkan, her yıl olduğu gibi bu yıl da siber güvenlik alanında hizmet veren kişi, kurum ve kuruluşlara 7 dalda "Siber Güvenlik Üstün Hizmet Ödülü"nün de verileceğini belirtti.

Konferansa katılım için "https://iscturkiye.com/" adresinden kayıt yaptırılması gerektiği bilgisini paylaşan Alkan, geçen yıl yapılan konferansa kamu ve özel sektörden 3 bine yakın kişinin kayıt yaptırdığını, 2 bin dolayında katılım olduğunu, bu yıl da yine konferansa katılımın yüksek olmasını beklediklerini sözlerine ekledi.