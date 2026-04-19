Sıfır Atık 7. uluslararası ödülünü aldı

19.04.2026 - 10:41 | Son Güncellenme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi, Green World Awards kapsamında atık yönetimi kategorisinde “Yeşil Dünya Şampiyonluğu” ödülüne layık görüldü. Bu ödülle birlikte Sıfır Atık’ın aldığı uluslararası ödül sayısı 7’ye ulaştı.

Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde 2017’de başlatılan; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi, BM nezdinde kabul gören küresel bir çevre hareketi olarak yoluna devam ediyor. “Dünya Ortak Evimiz” anlayışıyla giderek büyüyen bu proje kapsamında Türkiye, kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun önlenmesi ve geri kazanımın yaygınlaştırılması hedeflerinin başarıyla hayata getirilebileceğini tüm dünyaya ispat ediyor.

GREEN WORLD AWARDS

Dünyanın en yeşil ülkeleri, şirketleri ve topluluklarını belirlemek amacıyla 30 yılı aşkın süredir düzenlenen ve küresel ölçekte saygınlığı bulunan Green World Awards kapsamında, dünya genelinden yapılan yüzlerce başvuru arasından Sıfır Atık Projesi yeni bir başarı elde etti. Sıfır Atık, atık yönetimi kategorisinde “Yeşil Dünya Şampiyonluğu” ödülüne layık görüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nü temsilen Sıfır Atık Uygulamaları Dairesi Başkanı Ekrem Yıldırım, 13 Nisan’da Cardiff Kalesi’nde düzenlenen törende ödülü ve başarı belgesini teslim aldı.

7. ULUSLARARASI ÖDÜL

Sıfır Atık Projesi; 2018 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 2021 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP) ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat), 2022 yılında Akdeniz Parlamenterler Meclisi ve Dünya Bankası, 2024 yılında ikinci kez Akdeniz Parlamenterler Meclisi tarafından ödüle layık görüldü. Green Organization tarafından verilen bu ödülle Sıfır Atık Projesi’nin uluslararası ödül sayısı 7’ye yükseldi.

TÜRKİYE’NİN SIFIR ATIK KAZANIMLARI

Sıfır Atık Projesi  kapsamında yürütülen çalışmalar sayesinde, 2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranı 2025 yılı itibarıyla yüzde 37,53’e yükseltildi. Toplamda 90 milyon ton geri kazanılabilir atık işlenerek 365 milyar TL ekonomiye kazandırıldı. 54 milyon hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacına eşdeğer (270 milyar kWh) enerji tasarrufu,  İstanbul’un 2 yıllık su tüketimine eşdeğer (2 trilyon litre) su tasarrufu, Türkiye’deki tüm araçların 1 yıllık yakıt tüketiminden daha fazlasına eşdeğer (60 milyar litre) petrol tasarrufu, yaklaşık 55.000 futbol sahası büyüklüğünde bir alan (390 milyon m³) atık depolama alanı tasarrufu sağlandı. Ayrıca Türkiye’deki ormanların %7’sine denk gelen 613 milyon ağacın kesilmesi önlendi ve yaklaşık 180 milyon ton sera gazı salımının önüne geçildi.

 

İtalya Türkiye'nin göz bebeği Bayraktar TB-3 için kolları sıvadı! 'Avrupa'da bir ilk olacak'
Yer: Erzurum! Ameliyattan çıkan doktor şaşkın: Böylesini hiç görmedim
Fenerbahçe'de Ederson'un menajeri İstanbul'a çağrıldı! Hatası sonrası özür dilemişti
Şiddet görmüştü! Yıldız Asyalı’dan eşi hakkında şok suçlama: Babamı darbetti
Beton mikseri dereye yuvarlandı! Akıntıya kaybolan şoförün cansız bedeni bulundu
TEM Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil yön levhasına saplandı
SON DAKİKA! Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
PAB Genel Kurulu bugün sona eriyor! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yoğun diplomasi trafiği