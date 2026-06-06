Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaSıfır Atık Festivali'nde 3. gün heyecanı! Geri dönüşümden sanata dolu dolu program
HaberlerUzmanpara

Sıfır Atık Festivali'nde 3. gün heyecanı! Geri dönüşümden sanata dolu dolu program

06.06.2026 - 12:59 | Son Güncellenme:

#Sıfır Atık Festivali#Atatürk Havalimanı#Enerji Verimliliği

Sıfır Atık Festivali, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Yoğun katılımın olduğu festivalin üçüncü gününde farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. Çocuklar ve gençler için geri dönüşüm materyallerinden oyuncak ve sanat eseri üretimine yönelik atölyeler, çevre temalı oyunlar, yarışmalar ve interaktif eğitim programları gerçekleştiriliyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
44 yıllık ölüm zinciri! Her şey kucağında ölen bir bebekle başladı: At, yıldırım, kanser, çığ
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR44 yıllık ölüm zinciri! Her şey kucağında ölen bir bebekle başladı: At, yıldırım, kanser, çığHaberi Görüntüle

Bugün, Veysel Çelikdemir'in kum sanatı gösterisi, Mehmet Teber ile söyleşi, çocuklara özel tiyatro oyunları ve kağıt üretimi etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Sıfır Atık Festivalinde 3. gün heyecanı Geri dönüşümden sanata dolu dolu program
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Googleüzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Komedyen Gökhan Ünver'in günlük yaşamdan aktardığı mizah gösterisinin sunulacağı festivalde akşam saatlerinde Poizi ve Sefo sahne alacak.

Festivalde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), uluslararası mutfaklarla alakalı çalışmalar, atıksız mutfak, mutfakta sıfır atık, enerji verimliliği ve dönüşüm estetiğiyle ilgili etkinlikler gerçekleştiriyor.

Haberin Devamı

TİKA, küratör Beste Gürsu'nun "Dönüşüm Estetiği" sergisinde metal ve plastik heykellerle çevresel kaynak tüketimi ve atık yönetimini tanıtıyor. Sıfır Atık vizyonunun sadece çevresel bir politika olmadığını eserlerle aktaran TİKA, aynı zamanda kültürel ve üretici dönüşümü yaklaşımının olduğunu ortaya koymayı amaçlıyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Pentagon'da kırmızı alarm! Şüpheler yoğunlaştı, yedi sayfalık gizli rapor sızdı: İsrailli ajan avı başladı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRPentagon'da kırmızı alarm! Şüpheler yoğunlaştı, yedi sayfalık gizli rapor sızdı: İsrailli ajan avı başladıHaberi Görüntüle

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Sıfır Atık Festivali, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle 7 Haziran'a kadar ziyaretçilerini Atatürk Havalimanı'nda ağırlayacak.

Haberin Devamı

Sıfır Atık Festivalinde 3. gün heyecanı Geri dönüşümden sanata dolu dolu program

Festival, "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikleri buluşturuyor. Festival alanında çocuklardan gençlere, ailelerden teknoloji meraklılarına kadar her kesime hitap eden farklı uygulamalar yer alıyor.

Haberin Devamı

Yenilenebilir enerji teknolojilerinden yapay zeka destekli uygulamalara, geri dönüşüm atölyelerinden sürdürülebilir ulaşım çözümlerine kadar çok geniş bir içeriğe sahip festivalde döngüsel ekonomi uygulamaları, atık yönetimi sistemleri, karbon ve su ayak izi ölçüm alanları ile katılımcılar kendi çevresel etkilerini analiz edebiliyor.

Sanal gerçeklik teknolojileriyle hazırlanan özel deneyim alanlarında ise ekosistemlerde yaşanan değişimler ve iklim krizinin etkileri interaktif biçimde gözlemlenebiliyor.

Haberin Devamı

Sıfır Atık Müze alanında, üretim ve tüketim alışkanlıklarını sorgulayan sunumlar yer alırken, sanatın dönüştürücü gücünden yararlanılarak hazırlanan sergiler, kaynakların sınırlılığına dikkat çekerken ziyaretçileri daha sürdürülebilir bir yaşam anlayışına davet ediyor.

Festival, çevre temalı bir etkinlik olmanın ötesinde, kaynakların verimli kullanılması, bilinçli tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve çevresel sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi amacıyla toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
Rahmi Koçun Kürt kadın fıkrasına AK Partiden tepki
Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' fıkrasına AK Parti'den tepki
İsrailde Türkiyenin son hamlesi yankılandı Orta Doğuyu sarsacak, uzun vadeli planları var
İsrail'de Türkiye'nin son hamlesi yankılandı! 'Orta Doğu'yu sarsacak, uzun vadeli planları var'
Adalet Bakanlığına 15 bin personel alımı yapacak
Adalet Bakanlığı'na 15 bin personel alımı yapacak!
En düşük emekli maaşı zammında hesap değişti
En düşük emekli maaşı zammında hesap değişti
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginEvler ayrıldı, çekişmeli boşanma süreci karmaşık!..
Melih Aşık
Melih AşıkORHAN KEMAL
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluBir cinayetin trajik öyküsü
Deniz Kilislioğlu
Deniz KilislioğluKuzey’in Körfez’i
Eren Aka
Eren Aka‘İnsanlık ailesi ortak bir ideal etrafında kenetlendi’
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi Ağayı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi Ağa'yı kabul etti
Antalyada maganda dehşeti Bebek arabasındaki 4 yaşındaki Ömere yorgun mermi isabet etti
Antalya'da maganda dehşeti! Bebek arabasındaki 4 yaşındaki Ömer'e yorgun mermi isabet etti
Diyarbakırda nişan dönüşü feci kaza 2 ölü
Diyarbakır'da nişan dönüşü feci kaza! 2 ölü
Kocaelide kanlı pusu Eski komşusunu takip edip bıçakladı: Gönül ilişkimizi kullanıp beni dolandırdı
Kocaeli'de kanlı pusu! Eski komşusunu takip edip bıçakladı: Gönül ilişkimizi kullanıp beni dolandırdı