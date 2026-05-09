'Sıfır cep telefonuna taksit' açıklaması! Ticaret Bakanlığı'ndan iddialara yanıt

Bakanlık, konuya dair düzenleme yetkisinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda (BDDK) olduğunu belirterek, Bakanlık bünyesinde yeni bir hazırlık bulunmadığını duyurdu.

YETKİLİ KURUM: BDDK!

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sıfır cep telefonu satışlarında taksitlendirmeye ilişkin düzenlemeler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yetkisinde olup, Bakanlığımız nezdinde yeni bir çalışma bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.”

TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN BİR ÇALIŞMA YOK!

Açıklamayla birlikte, sıfır cep telefonu satışlarında taksit uygulamasına ilişkin gündeme gelen beklentilere de netlik kazandırılmış oldu.

Cep telefonu satışlarında taksitlendirme koşulları, mevcut mevzuat kapsamında BDDK tarafından belirleniyor. Ticaret Bakanlığı ise söz konusu alanda kendileri tarafından yürütülen yeni bir düzenleme çalışması olmadığını vurguladı.