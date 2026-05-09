Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Uzmanpara'Sıfır cep telefonuna taksit' açıklaması! Ticaret Bakanlığı'ndan iddialara yanıt
HaberlerUzmanpara

'Sıfır cep telefonuna taksit' açıklaması! Ticaret Bakanlığı'ndan iddialara yanıt

09.05.2026 - 14:55 | Son Güncellenme:

#Ticaret Bakanlığı#BDDK#Cep Telefonu Taksit

Ticaret Bakanlığı, sıfır cep telefonu satışlarında taksitlendirmeye yönelik yeni bir çalışma yürütüldüğü iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Sıfır cep telefonuna taksit açıklaması Ticaret Bakanlığından iddialara yanıt

Bakanlık, konuya dair düzenleme yetkisinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda (BDDK) olduğunu belirterek, Bakanlık bünyesinde yeni bir hazırlık bulunmadığını duyurdu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

YETKİLİ KURUM: BDDK!

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sıfır cep telefonu satışlarında taksitlendirmeye ilişkin düzenlemeler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yetkisinde olup, Bakanlığımız nezdinde yeni bir çalışma bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.”

Haluk Bayraktar'dan KIZILELMA mesajı! İlk seri teslimatlar başlıyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRHaluk Bayraktar'dan KIZILELMA mesajı! İlk seri teslimatlar başlıyorHaberi Görüntüle

TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN BİR ÇALIŞMA YOK!

Açıklamayla birlikte, sıfır cep telefonu satışlarında taksit uygulamasına ilişkin gündeme gelen beklentilere de netlik kazandırılmış oldu.

Haberin Devamı

Cep telefonu satışlarında taksitlendirme koşulları, mevcut mevzuat kapsamında BDDK tarafından belirleniyor. Ticaret Bakanlığı ise söz konusu alanda kendileri tarafından yürütülen yeni bir düzenleme çalışması olmadığını vurguladı.

Bakan Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBakan Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı!Haberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
55 asker, 3 günde yaptı: Adı Kaan oldu
55 asker, 3 günde yaptı: Adı 'Kaan' oldu
Rum basınından ‘bayrak’ hadsizliği
Rum basınından ‘bayrak’ hadsizliği
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte masadaki 2 farklı hesap
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 2 farklı hesap!
Hoca adaletten kaldı: Sınav notuna yargı ayarı
Hoca adaletten kaldı: Sınav notuna yargı ayarı
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginYıldırımhan bir istihbarat başarısı aynı zamanda...
Melih Aşık
Melih AşıkHAKEM RAKI İÇER Mİ?
Cem Kılıç
Cem KılıçGeleceğin işgücünü ‘öğrenme’ belirleyecek
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluSertab Erener’in ‘siyasi’ kararı!
Deniz Kilislioğlu
Deniz Kilislioğluİran savaşında Pekin nerede?
Şükrü Andaç
Şükrü AndaçCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan kritik mesaj! ‘Verileri elde tutan küresel aktör olur’
İlgili Haberler
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, yabancı basın mensuplarıyla buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, yabancı basın mensuplarıyla buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülacezeye kurban bağışında bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'ye kurban bağışında bulundu
Son dakika... İstanbulda metrobüs yangını Seferlerde aksama meydana geldi
Son dakika... İstanbul'da metrobüs yangını! Seferlerde aksama meydana geldi
Burhanettin Duran: Algoritmalarla savrulduğumuz yerde olmamalıyız
Burhanettin Duran: Algoritmalarla savrulduğumuz yerde olmamalıyız