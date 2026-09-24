Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaHazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlığında kritik toplantı: 131 fon için tasfiye süreci masada
HaberlerUzmanpara

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlığında kritik toplantı: 131 fon için tasfiye süreci masada

24.09.2026 - 09:00 | Son Güncellenme:

#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#131 Fon Tasfiyesi#Yatırımcı Hakları

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlığında, 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre Şimşek, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri sonrasında ABD'den bugün öğle saatlerinde dönüyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bakan Şimşek başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılacak toplantıda 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar masaya yatırılacak.

Altın neden durdu? Sebebi belli oldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltın neden durdu? Sebebi belli olduHaberi Görüntüle

Yarın da devam etmesi beklenen toplantılar kapsamında tasfiye ve ödeme süreçlerinin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yürütülmesine yönelik uygulama esasları ele alınacak.

Çalışmalarda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması temel öncelik olacak. Piyasaların sağlıklı işleyişinin ve finansal istikrarın desteklenmesine yönelik atılabilecek adımlar da ilgili kurumların görev ve yetkileri çerçevesinde belirlenecek. Toplantılarda ayrıca kurumlar arası koordinasyon ve izlenecek yol haritası teknik düzeyde değerlendirilecek.

Bodrum Bölge Liman Başkanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBodrum Bölge Liman Başkanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı!Haberi Görüntüle

 

EN ÇOK OKUNANLAR
Şanlıurfada 5.4 büyüklüğünde deprem AFADdan açıklama
Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan açıklama
Yapay zekâda ‘dev’ler zirvesi
Yapay zekâda ‘dev’ler zirvesi
Altın neden durdu Sebebi belli oldu
Altın neden durdu? Sebebi belli oldu
Galatasaray dersini aldı Yönetimden 3 transfer kararı
Galatasaray dersini aldı! Yönetimden 3 transfer kararı
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginSil baştan kazanacak aday muhabbeti mi?..
Melih Aşık
Melih Aşık80 YAŞIM MERHABA
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalO dünya bitti; ama dünyanın haberi var mı?
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluBiletli etkinlikler için ‘teminat’ şart!
Eren Aka
Eren AkaOkula yönelen şiddet nasıl önlenebilir?
Çağdaş Ertuna
Çağdaş Ertunaİstanbul’un 1600 yıllık hikâyesi Londra’da
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerAlgoritmik Çağda Kötülüğün Sıradanlaşması
İlgili Haberler
Şanlıurfada 5.4 büyüklüğünde deprem: Eğitime 1 gün ara verildi
Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde deprem: Eğitime 1 gün ara verildi
Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme 20 kişi tutuklandı
Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! 20 kişi tutuklandı
Son dakika... Antalya’da 3.7 büyüklüğünde deprem
Son dakika... Antalya’da 3.7 büyüklüğünde deprem
Şanlıurfada 5.4 büyüklüğünde deprem 3 uzmandan peş peşe açıklamalar: Daha büyüğü gelir mi
Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde deprem! 3 uzmandan peş peşe açıklamalar: Daha büyüğü gelir mi?