Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaŞimşek'ten petrol fiyatlarıyla ilgili açıklama
HaberlerUzmanparaŞimşek'ten petrol fiyatlarıyla ilgili açıklama

Şimşek'ten petrol fiyatlarıyla ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğini bildirerek, "Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz." ifadesini kullandı.

09.03.2026 - 09:23 | | AA
Şimşek'ten petrol fiyatlarıyla ilgili açıklama

Şimşek, NSosyal hesabından, küresel ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Haberin Devamı

Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Geçmiş tecrübeler, bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor. Temelleri güçlü olan ekonomiler hızla dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahiptir. Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor."

Piyasalarda denge değişti: Savaş petrolü uçurdu! Bakan Şimşek'ten açıklama
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRPiyasalarda denge değişti: Savaş petrolü uçurdu! Bakan Şimşek'ten açıklamaHaberi Görüntüle

 

Antalya Finike açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı! 15 ölü

Antalya Finike açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı! 15 ölü

Nintendo, bu sefer de Amerika hükümetine dava açıyor

Nintendo, bu sefer de Amerika hükümetine dava açıyor