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SİPER, süper şimşek hava hedefini imha etti

16.06.2026 - 13:32 | Son Güncellenme:

#SİPER#Hava Savunma Sistemi#Sinop Atış Alanı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki yerli hava savunma sistemi SİPER, süper şimşek hava hedefini imha ederek tam harekat kabiliyetine ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Sinop Atış Alanı'nda gerçekleştirilen atış testi görüntülerini paylaşarak, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki yerli ve milli SİPER hava savunma silah sistemi, yüksek süratli ve manevralı hedef senaryosu icra eden süper şimşek hava hedefini başarıyla imha ederek tam harekat kabiliyetine ulaştı" açıklamasını yaptı.

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HEDEFİ BAŞARIYLA İMHA ETTİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dağıtık mimaride çalışan ve stratejik seviyede kritik rol oynayan, uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER 2'nin manevra yapan hedefi başarıyla imha ettiğini bildirdi.

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SİPER 2 sisteminin, SİPER 1'e göre daha uzun menzil ve daha yüksek irtifada görev alarak hava ve füze savunmada etkin bir rol oynayacağını vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:

"Milli bir beka meselesi olarak gördüğümüz hava savunma sistemlerimizin etkinliğini ve caydırıcılığını, en ileri yeteneklerle daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu önemli başarıda emeği geçen tüm ekiplerimizi yürekten tebrik ediyorum."

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