Skuter sisteminde kurallar değişti! İhlale 170 bin TL ceza

Milliyet.com.tr/ Elektrikli skuter işletmeciliğinde kurallara aykırı faaliyet gösteren şirketlere uygulanacak idari para cezaları yeniden düzenlendi. Yeni yönetmelikle yetki ve izin şartlarına uyulmaması, izin verilen skuter sayısının aşılması, kullanıcı destek hizmetlerinin sağlanmaması ve denetimlerde belge sunulmaması gibi ihlallere yönelik yaptırımlar artırıldı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Düzenleme, işletmeler için para cezalarının yanı sıra belirli ihlallerin tekrarlanması halinde faaliyetlerin geçici olarak durdurulmasını da içeriyor.

YETKİ VE İZİN ŞARTINA UYMAYANLARA 86 BİN 900 TL CEZA

Yönetmelikte, paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliğinin kimler tarafından yapılabileceğine ilişkin şartlar yer aldı. Buna göre bu faaliyet, yalnızca yetki belgesi ve paylaşımlı e-skuter izni bulunan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yürütülebilecek.

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Bu yetki ve yükümlülüklere aykırı faaliyet gösteren işletmeler için uygulanacak idari para cezası önemli ölçüde artırıldı. Önceki düzenlemede 10 bin TL olan ceza, yeni yönetmelikle 86 bin 900 TL’ye çıkarıldı.

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Böylece işletmelerin faaliyetlerini gerekli belge ve izinler çerçevesinde yürütmesine ilişkin yükümlülükler, daha yüksek tutarlı yaptırımlara bağlandı.

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FAALİYET YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ İHLAL ETMENİN CEZASI DA ARTTI

Yeni düzenleme, işletmelerin faaliyetleri sırasında yerine getirmesi gereken belirli yükümlülüklere yönelik cezaları da değiştirdi.

Bu yükümlülükleri ihlal eden elektrikli skuter işletmelerine daha önce bin TL idari para cezası uygulanıyordu. Yeni yönetmelikle söz konusu tutar 8 bin 687 TL olarak belirlendi.

İşletmelerin yönetmelikte belirtilen faaliyet şartlarına uymaması halinde, güncellenen ceza tutarı esas alınacak.

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İZİN VERİLEN SKUTER SAYISI AŞILIRSA CEZA KATLANACAK

Düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri, işletmelerin izin verilen skuter sayısını aşmasına ilişkin kademeli yaptırımlar oldu.

Yetki belgesi sahiplerinin, faaliyet gösterdikleri il için aldıkları toplam e-skuter izin sayısının üzerine çıkması halinde uygulanacak cezalar, ihlalin tekrarına göre artacak.

Önceki yönetmelikte ilk aykırılık için bin TL, ikinci aykırılık için 10 bin TL, üçüncü aykırılık için ise 50 bin TL ceza öngörülüyordu. Yeni düzenlemeyle bu tutarların tamamı yükseltildi.

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Buna göre izin verilen toplam skuter sayısını aşan işletmelere;

İlk aykırılıkta 8 bin 687 TL,

İkinci aykırılıkta 86 bin 900 TL,

Üçüncü aykırılıkta 170 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Böylece aynı yükümlülüğün tekrar ihlal edilmesi durumunda işletmelerin karşılaşacağı para cezası 170 bin TL’ye kadar ulaşacak.

KULLANICIYA 7 GÜN 24 SAAT DESTEK ZORUNLULUĞU

Elektrikli skuter işletmelerinin kullanıcılarına kesintisiz destek sunmasına ilişkin yükümlülük de düzenlemede yer aldı.

İşletmeler, kullanıcılarına 7 gün 24 saat hizmet verebilecek kapasitede bir çağrı merkezi bulundurmakla yükümlü olacak. Aynı amaçla hizmet sunan bir mobil uygulama da bu yükümlülük kapsamında kullanılabilecek.

Çağrı merkezi veya aynı amaçla hizmet edecek mobil uygulama bulundurma şartını yerine getirmeyen işletmelere 43 bin 447 TL idari para cezası uygulanacak.

Bu yaptırım, kullanıcıların destek alabilmesi için gerekli hizmet altyapısını sağlamayan işletmeleri kapsayacak.

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DENETİMDE BİLGİ VE BELGE SUNMAYANA 50 BİN TL

Yönetmelikle denetim süreçlerindeki yükümlülüklere ilişkin yaptırımlar da belirlendi. Denetimler sırasında gerekli bilgi ve belgeleri sunmayan elektrikli skuter işletmelerine 50 bin TL idari para cezası kesilecek.

İşletmelerin, denetim kapsamında talep edilen bilgi ve belgeleri sunması gerekecek. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde yönetmelikte belirtilen para cezası uygulanacak.

ÜÇÜNCÜ İHLALDE FAALİYETLER 6 AY DURDURULACAK

Denetimlerde gerekli bilgi ve belgelerin sunulmamasına ilişkin ihlalin tekrarlanması, para cezasının yanında faaliyet durdurma yaptırımını da beraberinde getirecek.

Üçüncü ihlal durumunda, idari para cezası verilen işletmelerin yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri 6 ay süreyle geçici olarak durdurulacak.

Bu nedenle işletmeler, söz konusu yükümlülüğe tekrar tekrar aykırı davranmaları halinde hem para cezasıyla hem de faaliyetlerine geçici süreyle ara verilmesiyle karşılaşacak.

YENİ CEZALAR YAYIM TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

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Elektrikli skuter işletmelerinin yetki, izin, faaliyet ve denetim yükümlülüklerine ilişkin yaptırımları yeniden belirleyen yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

Düzenleme kapsamında açıklanan para cezaları ve faaliyet durdurma yaptırımları, elektrikli skuter işletmelerine yönelik uygulanacak.