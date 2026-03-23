Slovenya'da akaryakıt satışına kısıtlama

23.03.2026 - 09:27 | Son Güncellenme:

Slovenya hükümeti, Orta Doğu’da tırmanan gerilimin enerji piyasalarında yol açtığı arz güvenliği endişeleri ve lojistik darboğazlar nedeniyle akaryakıt satışlarına kısıtlama getirerek, bireysel tüketicilerin günlük alımını 50 litre ile sınırlandırdı.

Slovenyada akaryakıt satışına kısıtlama

Hükümetten yapılan açıklamada, küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve dağıtım zincirinde yaşanan tıkanıklıklar sebebiyle akaryakıt arzına doğrudan müdahale edilmesinin zorunlu hale geldiği bildirildi.

Küresel piyasaların yakından izlendiği belirtilen açıklamada, dağıtım altyapısındaki aksaklıklar üzerine hazırlanan acil eylem planının yürürlüğe girdiği aktarıldı.

Acil durum tedbirleri kapsamında, akaryakıt sevkiyatındaki lojistik engelleri aşmak amacıyla Slovenya Silahlı Kuvvetleri görevlendirildi.

İstisnai bir önlem olarak ordunun nakliye birimleri ve askeri personeli, akaryakıtın depolardan servis istasyonlarına taşınması sürecinde doğrudan rol alacak.

Ülke genelinde yarından itibaren geçerli olacak düzenlemeye göre, bireysel tüketiciler günde en fazla 50 litre, ticari faaliyet yürüten tüzel kişiler ve çiftçiler ise en fazla 200 litre akaryakıt alabilecek. Söz konusu kısıtlamalar, ikinci bir duyuruya kadar yürürlükte kalacak.

Tedarik zincirindeki aksamaların ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek amacıyla demir yolu taşımacılığında "olağanüstü durum" ilan edildi. Bu kapsamda Altyapı Bakanlığı, iç pazar için akaryakıt taşıyan trenlere demir yolu trafiğinde mutlak öncelik tanınması konusunda tam yetkili kılındı.

Başta devletin yüzde 32,3 hissesine sahip olduğu petrol şirketi olmak üzere tüm distribütörlere teslimat sürelerini en aza indirme çağrısı yapıldı. Hükümet, stratejik depoların dolu olduğunu vurgulayarak, yakıt kıtlığı yaşanmaması için tüm lojistik altyapının koordine edildiğini duyurdu.

