Son 1 yılda 40 bin kanser hastası geri ödeme kapsamındaki immünoterapi ilaçlarından faydalandı

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kanserle mücadele eden vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

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"Geçtiğimiz yılın temmuz ayında, 25 farklı kanser türüne karşı kullanılan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödemesi kapsamına almıştık. Bu ilaçlardan son 1 yılda 40 bin kanser hastası vatandaşımız faydalandı. Vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmalarını kolaylaştırmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz."