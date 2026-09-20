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Son 2 yılda 15 halk plajı ücretsiz kullanıma açıldı

20.09.2026 - 10:58 | Son Güncellenme:

#Akdeniz#Plaj#Deniz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Ege, Akdeniz ve Marmara kıyılarında son 2 yılda sıfır atık konseptiyle düzenlenen 15 halk plajı ücretsiz kullanıma sunuldu.

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Son 2 yılda 15 halk plajı ücretsiz kullanıma açıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Murat Kurum'un öncülüğünde halkın kıyılara ücretsiz erişimini güvence altına almak ve plajlarda sıfır atık prensibini yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan "Halk Plajı Projesi" devam ediyor.

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Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü ile Türkiye Çevre Koruma Vakfının (TÜÇEV) iştiraki olan Kıyı Yönetimi ve Çevre Koruma Anonim Şirketi işbirliğiyle gerçekleştirilen projeyle, geçen yıl Muğla Ortaca'daki İztuzu ve Sarıgerme, Menteşe'deki Akbük, Marmaris'teki Kızkumu, Bodrum'daki Bitez Hacıahmetler, Fethiye'deki Çalış, Belcekız ve Karaot plajları çevre dostu şekilde düzenlendi.

Bu yıl ise Fethiye'de Göcek, İzmir Çeşme'de Altınkum ve Pamuk Ovası, Urla'da Kumdenizi, Balıkesir Ayvalık'ta Sarımsaklı, Edirne Enez'de Gaziömer, Antalya Manavgat'ta Kısalar halk plajları vatandaşların ücretsiz kullanımına sunuldu.

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Böylece 5 ilde 24 bin 682 metrekare alanda düzenlenen halk plajlarının yıllık ortalama 636 bin ziyaretçiye hizmet vermesi bekleniyor.

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"BÜFELERDE UYGUN FİYAT POLİTİKASI UYGULANIYOR"

Toplam 784 şemsiye kurulan plajlarda şemsiye, gölgelik, duş ve tuvalet hizmetleri ücretsiz sunuluyor.

Vatandaşların kendi yiyecek-içeceklerini getirebildiği alanda, Bakanlık bünyesindeki büfelerde ise uygun fiyat politikası uygulanıyor.

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Plajlarda, Sıfır Atık Projesi'ne uygun ayrıştırma kutuları ile plaj voleybolu sahaları da bulunuyor.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından Göcek'te tekne işgallerinden kurtarılıp temizlenen ve ücretsiz halk plajı olarak vatandaşın kullanımına sunulan sahilden görüntüler paylaşarak, "Çocuklarımız denizle buluşsun, ailelerimiz güzel vakit geçirsin diye… Göcek Halk Plajımız, tertemiz, ücretsiz, sıfır atık vizyonuyla herkes için." ifadelerini kullandı.

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