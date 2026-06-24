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12. Yargı Paketi'ne ek geliyor! 'IBAN kiralama' tek başına suç sayılacak

24.06.2026 - 12:17 | Son Güncellenme:

#IBAN#Dolandırıcılık#Yargı Paketi

Banka hesabını, kredi kartını veya kripto varlık hesabını para karşılığında başkasına kullandıranları ilgilendiren yeni bir düzenleme gündemde. Meclis'e sunulması beklenen düzenleme kapsamında, kamuoyunda "IBAN kiralama" olarak bilinen yöntemin Türk Ceza Kanunu'nda ayrı bir suç olarak tanımlanması planlanıyor. Buna göre hesabını başkasına kullandıran kişiler, herhangi bir dolandırıcılık suçuna doğrudan iştirak etmese bile bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Yargıda yüz binlerce dosyaya konu olduğu belirtilen uygulamaya yönelik atılacak adım, ödeme araçlarının üçüncü kişiler tarafından kullanılmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

12. Yargı Paketine ek geliyor IBAN kiralama tek başına suç sayılacak

Son dönemde sıkça gündeme gelen ve "IBAN kiralama" olarak adlandırılan yöntem için yeni bir yasal düzenleme hazırlanıyor. Belirli bir ücret veya hesaplarına gelen paradan komisyon almak karşılığında banka hesaplarını başkalarına kullandıranlara yönelik cezaların artırılması planlanırken, söz konusu fiilin Türk Ceza Kanunu'nda müstakil suç haline getirilmesi öngörülüyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde, hesabını kullandıran kişiler başka bir suça karışmamış olsa dahi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası alabilecek. Kredi kartları ve kripto varlık hesaplarını da kapsayacak düzenlemenin 12. Yargı Paketi'ne önergeyle eklenmesi bekleniyor.

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IBAN KİRALAMAYA HAPİS CEZASI GELİYOR

Hesabını para karşılığında başkasına kullandıranlar, başka bir suç işlemese bile bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile karşılaşabilecek. Düzenlemenin, Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek 12. Yargı Paketi'ne önerge ile eklenmesi planlanıyor.

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Kendi banka hesaplarını başkalarına kullandıranlar karşılığında belirli bir miktar ücret veya hesabına geçen paradan yüzde alıyorlar. TRT Haber'in aktardığına göre, IBAN kiralama olarak bilinen dolandırıcılık yöntemi artık Türk Ceza Kanunu'nda müstakil suç olarak tanımlanacak.

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DOLANDIRICILIĞA KARIŞMASA BİLE CEZA ALABİLECEK

Mevcut kanuna göre dolandırıcılık fiilinin cezası 1 yıldan 5 yıla kadar hapis. Bu suç bilişim sistemleri yoluyla işlenirse ceza 3 yıldan 10 yıla kadar uygulanıyor.

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Özellikle son dönemde çeşitli bahanelerle ödeme araçlarının başkalarına kullandırılmasının tespiti üzerine harekete geçildi. Buna göre kişiye dolandırıcılık fiilinden doğrudan ceza verilemeyecek. Ancak yasak olan hesap bilgilerini başkasına vermek de cezasız bırakılmayacak. Hesabını başkasına kullandıranlara, başka bir suça iştirak etmese bile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi gündemde.

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Eğer İBAN kiralama suçunu işleyen kişi, dolandırıcılığa konu miktarı mağdura öderse cezanın yarı oranda düşürülmesi de planlanıyor. Böylece mağdurun da hakları korunacak.

Düzenleme yalnızca banka hesaplarını değil, kredi kartı ve kripto varlık hesaplarını kullandıranlar için de geçerli olacak. IBAN sahibi, hesabını kullandırmanın yanında dolandırıcılık fiiline de iştirak ederse ayrıca ceza alacak.

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YARGIDA YAKLAŞIK 400 BİN DOSYA BULUNUYOR

AK Parti kaynakları, bu konuya ilişkin yargıda yaklaşık 400 bin dosya olduğunu belirtti. Düzenlemenin, Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülerek 12. Yargı Paketi'ne önergeyle eklenmesi bekleniyor.

AK PARTİ'DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlarla ilgili yasal düzenleme için değerlendirmelerine devam ediyor.

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Yapılan çalışmanın tamamlanmasından sonra kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne önergeyle madde eklenmesi bekleniyor.
Çalışmanın tamamlanması halinde, TBMM Adalet Komisyonunda 12. Yargı Paketi'nin yarın yapılacak görüşmesinde ya da Genel Kurul aşamasında önerge ile düzenleme yapılması planlanıyor.

Buna göre, haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlarla ilgili TCK'nin 158. maddesine yeni fıkra eklenecek ve müstakil düzenleme yapılacak.

Düzenlemeyle, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası gerektiren "nitelikli dolandırıcılık" yerine, yeni hükümden hapis cezası verilecek. Yeni düzenlemede, dolandırıcılığa maruz kalan vatandaş ve suçla etkin mücadele de dikkate alınacak.

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