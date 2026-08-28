SGK borçlarını tecil ve taksitlendirme yoluyla ödemek isteyen milyonlarca işveren ve sigortalı için kritik tarih yaklaşıyor. Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2026/15 sayılı Genelge ile SGK alacaklarının teciline ilişkin kurallar yeniden düzenlenirken, 31 Ağustos 2026'ya kadar yapılacak başvurular için önemli avantajlar getirildi.

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Yeni düzenlemeyle SGK borçlarında azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Ayrıca belirli şartları sağlayan borçlular için 10 milyon TL'ye kadar teminat aranmayacak. Ancak bu imkânlardan yararlanmak isteyenler için 31 Ağustos tarihi kritik önem taşıyor.

SGK BORÇLARI 72 AYA KADAR TAKSİTLENDİRİLEBİLECEK

7582 sayılı Kanun ve 11414 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda SGK alacaklarında uygulanabilecek azami tecil süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Düzenlemeyle birlikte çok zor durum değerlendirmesine bağlı taksit süreleri de artırıldı. Kademeli tecil uygulamasına ilişkin süreler yeniden belirlenirken, 36 ayı aşan tecil işlemlerinde kademeli tecil uygulanmayacak.

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10 MİLYON TL'YE KADAR TEMİNAT ARANMAYACAK

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Genelgeyle birlikte teminatsız tecil tutarı 10 milyon TL olarak belirlendi. Buna göre, ilgili SGK ünitesinde takip edilen toplam borcun 10 milyon TL'yi aşmaması halinde borçludan teminat istenmeyecek. Borç tutarının 10 milyon TL'yi aşması halinde ise aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi gerekecek. Birden fazla işyeri veya farklı SGK ünitelerinde borcu bulunanlar için ise teminat uygulamasına ilişkin ayrı değerlendirmeler yapılacak.

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31 AĞUSTOS'A KADAR BAŞVURU YAPANLARA YÜZDE 29 FAİZ

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Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri tecil faizi oldu. 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak tecil başvurularında yıllık yüzde 29 oranında tecil faizi uygulanacak. Başvuru yapanların ilk taksiti de en geç 31 Ağustos 2026'ya kadar ödemesi gerekiyor. İlk taksidin süresinde ödenmemesi halinde ise yüzde 29 oranındaki tecil faizinden yararlanılması mümkün olmayacak.

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İL MÜDÜRLÜKLERİ BU HAFTA SONU DA AÇIK

Başvuru süresinin sona ermesine kısa bir süre kala yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi amacıyla SGK'nin ilgili birimlerinin çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Işıkhan, 81 ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile Sosyal Güvenlik Merkezlerinin 29-30 Ağustos hafta sonunda da kesintisiz hizmet vereceğini duyurdu.

HANGİ SGK BORÇLARI TAKSİTLENDİRİLEBİLECEK?

Sürece dair detayları SGK Uzmanı Melis Elmen Milliyet.com.tr'ye aktardı;

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"Yeni düzenleme aslında klasik bir yapılandırma affıdeğil; 6183 sayılı Kanun kapsamındaki kamu borçlarının “tecil ve taksitlendirme” sisteminin genişletilmesi. Yani devlet diyor ki: “Borcu hemen ödeyemiyorsan, daha uzun vadeye bölelim.”

En dikkat çeken değişiklik ise: Azami taksit süresi: 36 aydan 72 aya, teminatsız tecil limiti: 50 bin TL’den 1 milyon TL’ye çıkarılıyor.

Şimdi gelelim “hangi borçlar giriyor?” kısmına. 72 aya kadar taksit kapsamına girebilecek borçlar.

Torba yasa teklifleri ve 6183 kapsamındaki uygulamalara göre şu borçlar öne çıkıyor: Vergi borçları, SGK prim borçları, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Trafik cezaları, KYK öğrenim kredisi borçları, Belediye borçları, Emlak vergisi, Çevre temizlik vergisi, İdari para cezalarının bazı türleri, Geçiş ücretleri, Ecrimisil borçları.

Özellikle SGK tarafında: İşveren prim borçları, Bağ-Kur prim borçları, Genel sağlık sigortası kapsamındaki bazı kamu alacakları, SGK gecikme zammı için 72 aya kadar taksit imkânı konuşuluyor.

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MTV DE KAPSAMA GİRİYOR MU?

Özellikle MTV’nin adı geçiyor. Yani Motorlu Taşıtlar Vergisi. Ek MTV kaynaklı borçlar da taksit kapsamına dahil edilebilecek kalemler arasında sayılıyor.

HANGİ BORÇLAR GENELDE KAPSAM DIŞI?

6183 uygulamalarında bazı kalemler normalde taksitlendirmeye zor giriyor ya da sınırlı giriyor: Geçici vergi, ÖTV’nin bazı türleri, Özel iletişim vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV), Bazı harç ve fonlar...

Yani herkesin “her borç otomatik 72 aya bölünüyor” diye düşünmemesi gerekiyor.

EN KRİTİK DETAY: BU OTOMATİK AF DEĞİL

Burada çok önemli bir ayrım var. Bu düzenleme, otomatik borç silme değil, faiz affı değil, herkese koşulsuz yapılandırma değil. Borçlu kişinin başvuru yapması, ödeme güçlüğünü göstermesi, ödeme planına uyması gerekiyor.

1 MİLYON TL’YE KADAR TEMİNAT KOLAYLIĞI

Yeni düzenlemenin en büyük avantajlarından biri bu. Eskiden düşük limitlerde bile ipotek, banka teminat mektubu, taşınmaz teminatı istenebiliyordu. Şimdi ise 1 milyon TL’ye kadar olan borçlarda teminat şartı kaldırılıyor. 1 milyon TL’yi aşan kısım için sadece aşan kısmın yarısı kadar teminat yeterli oluyor.

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"TAKSİT UZUYOR, AYLIK ÖDEME DÜŞÜYOR, AMA TOPLAM GERİ ÖDEME ARTABİLİYOR"

Faiz kısmı önemli. Burada vatandaşın dikkat etmesi gereken kritik nokta şu: Bu bir “faizsiz yapılandırma” değil. Tecil faizi uygulanacak. Yani taksit uzuyor, aylık ödeme düşüyor, ama toplam geri ödeme artabiliyor.

"BU SİSTEM BORCU SİLMİYOR, ZAMANI UZATIYOR"

“Vatandaş rahat nefes alacak ama unutmayalım; bu sistem borcu silmiyor, zamanı uzatıyor. Süre uzadıkça faiz yükü de büyüyor.”

EN BÜYÜK YANILGI

Şimdi burada öncelikle çok önemli bir yanlış anlaşılmayı düzeltelim. Kamuoyunda sanki “31 Ağustos’a kadar başvuran herkes borcunu 72 aya bölebilecek” gibi bir algı oluştu. Aslında durum tam olarak böyle değil. 72 ay, herkese verilen standart taksit sayısı değil; ulaşılabilecek azami süre.

Örneğin vergi borçlarında borçlunun mali durumuna, yani likidite oranına bakılıyor. Faal mükellef olup bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutanlarda likidite oranı 0,50 ve üzerindeyse 36 taksit, 0,30 ile 0,50 arasındaysa 48 taksit, 0,30 ve altındaysa 72 taksit söz konusu. Faal mükellefiyeti bulunmayan veya bu esaslarda defter tutmayanlarda ise genel süre 48 taksit.

Hatta borcun türü de önemli. Mesela KDV ve banka ve sigorta muameleleri vergisi borçlarında 72 ay yok; bunlar en fazla 12 eşit taksitte ödenebiliyor. Yani 72 ayı “herkese 6 yıl vade” şeklinde okumamak lazım

SGK tarafında da benzer bir durum var. 72 ay yine otomatik değil. Borçlunun mali durumuna göre süre belirleniyor. Özellikle uzun vadeli, 36 ayın üzerindeki taleplerde “çok zor durum” değerlendirmesi ve buna ilişkin mali belgeler devreye giriyor.

Peki 31 Ağustos neden bu kadar önemli? Çünkü 31 Ağustos 2026’ya kadar yapılan uygun tecil işlemlerinde normalde yıllık yüzde 39 olan tecil faizi yerine yüzde 29 uygulanıyor. Dolayısıyla asıl avantajlardan biri sadece taksit sayısının 72 aya çıkması değil, faiz oranının 10 puan aşağı çekilmiş olması.

"ANA PARA SİLİNMİYOR, GECİKMİŞ BORCUN TAMAMI ORTADAN KALKMIYOR"

Ama burada ikinci önemli yanlış anlaşılmaya gelelim: Bu bir af değil. Ana para silinmiyor. Gecikmiş borcun tamamı ortadan kalkmıyor. Üzerine bir de tecil süresince yüzde 29 yıllık tecil faizi uygulanıyor.

1 MİLYON TL BORÇ 72 AY SONUNDA KAÇA ÇIKACAK?

Dolayısıyla “1 milyon lira borcum var, 72’ye bölerim, ayda yaklaşık 13 bin 900 lira öderim” diye bir hesap yapılamaz. Çünkü bu yalnızca ana paranın 72’ye bölünmüş hali olur; tecil faizi bunun üzerine geliyor.

1 milyon liralık borcun 72 ay sonunda tam olarak kaça ulaşacağını ise tek bir rakamla söylemek doğru olmaz. Çünkü resmi ödeme planı borcun türüne, mevcut gecikme zamlarına, tecil tarihine ve taksitlerin ödeme tarihlerine göre hesaplanıyor.

Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: 72 ay vatandaşın aylık ödeme yükünü azaltıyor ama toplam ödediği parayı artırıyor. Dolayısıyla elinde ödeme imkânı olan bir kişinin sırf “72 ay hakkım var” diye en uzun vadeyi seçmesi her zaman ekonomik olmayabilir. Burada vatandaşın aylık ödeme gücüyle toplam faiz maliyetini birlikte değerlendirmesi gerekiyor.

BU DÜZENLEME GERÇEKTEN BORÇLUYU RAHATLATIYOR MU?

Bence ikiye ayırmak gerekiyor. Nakit akışı bozulan esnaf veya işletme açısından evet, ciddi bir nefes alma alanı yaratıyor. Çünkü borcun tamamını kısa sürede ödeme baskısı yerine daha uzun bir ödeme planı geliyor. Üstelik 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat istenmemesi de önemli bir kolaylık. Ama bunun karşılığında borç ortadan kalkmıyor. Yani devlet “borcunu siliyorum” demiyor; “borcunu daha uzun sürede ve daha düşük tecil faiziyle ödemen için zaman veriyorum” diyor.

BAĞ-KUR BORCU OLAN KÜÇÜK ESNAF İÇİN BU DÜZENLEME NE KADAR AVANTAJ SAĞLIYOR?

Özellikle Bağ-Kur’lu küçük esnaf açısından bence düzenlemenin en önemli taraflarından biri burada ortaya çıkıyor. Dükkânını çevirmeye çalışan, prim borcu birikmiş ve bunu bir kerede ödeme imkânı olmayan esnaf için borcun taksitlendirilmesi ciddi bir avantaj sağlayabilir.

Bir başka önemli konu da sağlıktan yararlanma meselesi. Normal şartlarda Bağ-Kur’luların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi açısından 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borç bulunmaması şartı var. Ancak SGK’nın kendi açıklamasında çok önemli bir istisna bulunuyor: Tecil ve taksitlendirmesi devam edenler bu borç şartının dışında tutuluyor. Dolayısıyla Bağ-Kur borcunun geçerli şekilde tecil edilmesi ve ödeme planının devam ettirilmesi, sağlık provizyonu açısından da borçluya önemli bir avantaj sağlayabiliyor. Tabii diğer genel sağlık sigortası şartlarının da yerine getirilmesi gerekiyor.

DÜZENLEMENİN GÖRÜNMEYEN EN ÖNEMLİ ŞARTI

Bir de bence bu düzenlemenin görünmeyen en önemli şartlarından biri şu: Sadece dilekçeyi verip çıkmak yetmiyor. Özellikle SGK tarafında ilk taksitin de 31 Ağustos’a kadar tamamen ödenmesi gerekiyor. Tecil işlemi ilk taksitin ödenmesiyle başlıyor. İlk taksit zamanında ödenmezse yüzde 29’luk avantajlı tecil faizinden yararlanılamıyor. Yani vatandaşın “31 Ağustos’ta başvurumu yaptım, artık hakkımı kazandım” diye düşünmemesi gerekiyor. Başvuru var, mali durum değerlendirmesi var, uygun taksit sayısının belirlenmesi var ve ödeme planına uyma yükümlülüğü var.

31 AĞUSTOS’U KAÇIRAN NE YAPACAK?

Burada da “bütün taksitlendirme hakkı sona eriyor” demek doğru değil. Çünkü 6183 sayılı Kanun’daki tecil sistemi devam ediyor. Ancak 31 Ağustos’a kadar sağlanan yüzde 29’luk özel faiz avantajı süreli. Dolayısıyla 31 Ağustos sonrasında yeni bir karar veya süre uzatımı gelmezse, vatandaş mevcut tecil hükümleri ve o tarihte geçerli olan tecil faiz oranı üzerinden işlem yapmak durumunda kalacak.

Şu an itibarıyla “31 Ağustos kesin uzatılacak” diyebileceğimiz açıklanmış yeni bir süre uzatımı yok. O yüzden vatandaşın “nasıl olsa uzatırlar” diye beklemesi bana göre riskli.

Özetlersek: 31 Ağustos’a kadar başvuran herkes otomatik olarak 72 ay taksit almıyor. 72 ay azami süre. Borçlunun mali durumuna ve borcun türüne göre 12, 36, 48 veya 72 taksit söz konusu olabiliyor.

Devlet borcu silmiyor; borçluya zaman kazandırıyor. Aylık yük azalıyor ama vade uzadıkça toplam maliyet büyüyor. Bu nedenle vatandaşın sadece “kaç taksit?” sorusuna değil, “bu taksitlerin sonunda toplam ne kadar ödeyeceğim?” sorusuna da mutlaka bakması gerekiyor."