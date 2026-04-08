Son dakika... ABD ve İran'ın anlaşmasına piyasalar nasıl tepki verdi? İşte güncel altın, dolar ve euro fiyatları...

Külçe altın, önceki seansta kaydettiği yüzde 1,2’lik artışın ardından ivmesini daha da artırdı ve yüzde 3,1’e kadar yükselerek ons başına 4.850 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın “tüm medeniyetini” yok etmeye yönelik verdiği sürenin dolmasına iki saatten az kala bombardımanın durdurulmasını kabul ettiğini duyurdu. Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasının ateşkesin en kritik şartı olduğunu vurguladı. İran tarafı ise boğazdan güvenli geçişin iki hafta boyunca mümkün olacağını açıkladı.

Bu gelişmeyle birlikte petrol fiyatları 100 doların altına gerilerken, dolar da değer kaybetti. Doların zayıflaması, ABD para birimi üzerinden fiyatlanan altına destek verdi. Küresel hisse senedi piyasalarında ise yüzde 2’yi aşan yükseliş görüldü.

Haberin Devamı

GÜNCEL DÖVİZ KURU İÇİN TIKLAYINIZ

Orta Doğu’daki savaşın başladığı günden bu yana altının, klasik “güvenli liman” refleksinden çok zaman zaman hisse senetleriyle paralel hareket etmesi dikkat çekti. Uzmanlara göre bunda, yatırımcıların portföy kayıplarını telafi etme çabası etkili oldu.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Altıncı haftasına giren çatışmalar; enerji maliyetlerini yukarı çekti, enflasyon baskısını artırdı ve merkez bankalarının faiz indirimlerini öteleme ihtimalini güçlendirdi. Tahvil piyasaları ise ABD Merkez Bankası’nın yılın geri kalanında faizleri sabit tutacağı beklentisini fiyatlıyor.

Haberin Devamı

ALTIN SAVAŞTAN BU YANA YÜZDE 10 GERİLEMİŞTİ

Öte yandan altın, savaşın şubat sonunda başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 10 değer kaybetmişti. Son günlerdeki toparlanmada ise ateşkes umudu ile küresel büyümede yavaşlama beklentisinin, yüksek faiz endişelerini dengelemesi etkili oldu.

Haberin Devamı

GÜNCEL PETROL FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

PİYASALAR NASIL TEPKİ VERDİ?

Gram altın 6900 TL seviyesinin üzerine çıkarken, dolar/TL 44,56 seviyelerinde işlem görüyor. Euro kuru ise 52,13 seviyesinde dalgalanıyor. Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı 7.000 TL baraşını aştı.

Ons gümüş yüzde 5,4 primle 76,92 dolara çıkarken, platin ve paladyum da yükseliş kaydetti. Gram gümüşün fiyatı da 110 TL seviyelerinin üzerini test etti.