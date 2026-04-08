Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Son dakika... ABD ve İran'ın anlaşmasına piyasalar nasıl tepki verdi? İşte güncel altın, dolar ve euro fiyatları...
HaberlerUzmanpara

Son dakika... ABD ve İran'ın anlaşmasına piyasalar nasıl tepki verdi? İşte güncel altın, dolar ve euro fiyatları...

08.04.2026 - 08:11 | Son Güncellenme:

#Altın Fiyatları#Petrol Fiyatları#İran Savaş

ABD Başkanı Donald Trump ile İran’ın, küresel piyasaları sarsan savaşı bitirmek için iki haftalık ateşkeste uzlaşması, altın fiyatlarında sert yükselişi beraberinde getirdi. İşte son durum...

Külçe altın, önceki seansta kaydettiği yüzde 1,2’lik artışın ardından ivmesini daha da artırdı ve yüzde 3,1’e kadar yükselerek ons başına 4.850 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın “tüm medeniyetini” yok etmeye yönelik verdiği sürenin dolmasına iki saatten az kala bombardımanın durdurulmasını kabul ettiğini duyurdu. Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasının ateşkesin en kritik şartı olduğunu vurguladı. İran tarafı ise boğazdan güvenli geçişin iki hafta boyunca mümkün olacağını açıkladı.

Kış geri dönüyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRKış geri dönüyorHaberi Görüntüle

Bu gelişmeyle birlikte petrol fiyatları 100 doların altına gerilerken, dolar da değer kaybetti. Doların zayıflaması, ABD para birimi üzerinden fiyatlanan altına destek verdi. Küresel hisse senedi piyasalarında ise yüzde 2’yi aşan yükseliş görüldü.

Haberin Devamı

GÜNCEL DÖVİZ KURU İÇİN TIKLAYINIZ

Orta Doğu’daki savaşın başladığı günden bu yana altının, klasik “güvenli liman” refleksinden çok zaman zaman hisse senetleriyle paralel hareket etmesi dikkat çekti. Uzmanlara göre bunda, yatırımcıların portföy kayıplarını telafi etme çabası etkili oldu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Arsa ve arazisi olanlar dikkat! ‘Tarla kondu’lara yıkım: 1 ay süre verildi! Hangi yapılara izin verilecek?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRArsa ve arazisi olanlar dikkat! ‘Tarla kondu’lara yıkım: 1 ay süre verildi! Hangi yapılara izin verilecek?Haberi Görüntüle

Altıncı haftasına giren çatışmalar; enerji maliyetlerini yukarı çekti, enflasyon baskısını artırdı ve merkez bankalarının faiz indirimlerini öteleme ihtimalini güçlendirdi. Tahvil piyasaları ise ABD Merkez Bankası’nın yılın geri kalanında faizleri sabit tutacağı beklentisini fiyatlıyor.

Haberin Devamı

ALTIN SAVAŞTAN BU YANA YÜZDE 10 GERİLEMİŞTİ

Öte yandan altın, savaşın şubat sonunda başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 10 değer kaybetmişti. Son günlerdeki toparlanmada ise ateşkes umudu ile küresel büyümede yavaşlama beklentisinin, yüksek faiz endişelerini dengelemesi etkili oldu.

Haberin Devamı

GÜNCEL PETROL FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

PİYASALAR NASIL TEPKİ VERDİ?

Gram altın 6900 TL seviyesinin üzerine çıkarken, dolar/TL 44,56 seviyelerinde işlem görüyor. Euro kuru ise 52,13 seviyesinde dalgalanıyor. Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı 7.000 TL baraşını aştı.

Ons gümüş yüzde 5,4 primle 76,92 dolara çıkarken, platin ve paladyum da yükseliş kaydetti. Gram gümüşün fiyatı da 110 TL seviyelerinin üzerini test etti.

Petrol fiyatlarında sert düşüş
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRPetrol fiyatlarında sert düşüşHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da polise terör saldırısı! İşte tüm detaylar...
Dengeleri sarsacak iddia: '142. Birlik Orta Doğu'ya doğru yola çıkıyor'
İbrahim Tatlıses'in son sağlık durumu nasıl? Oğlu Ahmet Tatlıses hastane önünde açıkladı
Babasından kalan miras servete dönüştü: Litresi 5 bin Euro'ya alıcı buluyor
Yazarlar
Özay ŞendirSuyun en bulanık hali, İsrail DAEŞ ilişkisi
Abbas GüçlüUmursamazlık (2)
Dilara KoçakKalbiniz her gün ne yediğinizi hatırlıyor
Asu MaroKeşke provası olsaydı
Servet Yıldırım‘Canlanmayı’ yakalayabiliriz
İlgili Haberler
Bebek arabasında faciadan dönüldü! 2 yaşında çocuk bir anda nefessiz kadı
Terör saldırısının perde arkası! FBI Ajanı Erdal Kaya yorumladı: ‘Türk polisleri muazzamdı’
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine destek: Gereken adımlar atılmalı
Özel: Hodri meydan, bu ara seçim yapılacak