Son dakika... Altın fiyatında düşüş devam edecek mi? Uzmanından gram altında 5500 TL uyarısı

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalanmalar yatırımcıları ekran başına kilitlerken, gram altın ve ons altın için dikkat çeken bir tahmin geldi. Altının yönüyle ilgili belirsizlik sürüyor. Ekonomist Muhammet Bayram, hafta sonu yaşanacak gelişmelerin piyasalar açısından kritik olduğunu belirterek gram altında dikkat çeken bir tahminde bulundu. Peki altın daha da düşecek mi?

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ALTINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Küresel piyasalarda savaş ve ateşkes haberlerinin etkisi sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamalar da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bir yandan anlaşma mesajları verilirken diğer yandan çatışmaların sürdüğüne yönelik haber akışı, piyasalarda belirsizliği artırıyor. Bu kapsamda Ekonomist Muhammet Bayram, CNN Türk canlı yayınında altın piyasasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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Muhammet Bayram'a göre altının kısa vadeli yönünü belirleyecek en önemli unsur, hafta sonu ortaya çıkacak diplomatik tablo olacak. Bayram, beklenen anlaşmanın gerçekleşmemesi halinde altın fiyatlarında yeni bir geri çekilme dalgasının yaşanabileceğini söyledi.

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FED FAİZ İNDİRECEK Mİ?

Ekonomist Muhammet Bayram'ın açıklamaları şöyle;

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"Trump savaşın başladığı günden itibaren, yani yaklaşık 105 gün içerisinde, 12 defa savaşı bitirdiğini söyledi. Üç defa İran medeniyetini yok edeceğini ifade etti ve birçok kez de savaşın yeniden başladığı yönünde açıklamalar yaptı. Şimdi baktığımızda Trump'ı engelleyen bazı derin yapılar olduğunu düşünüyorum. Zaten Trump da buna karşı geldi. Kendisi olmasa bile çevresindeki bazı isimlerin ya da derin devlet bağlantılı unsurların, özellikle Netanyahu ekibinin, bu savaştan beslendiğini görüyoruz. Çünkü onların bölgedeki etkisi ve kalıcılığı büyük ölçüde savaşın sürmesine bağlı. Trump savaşı bitirmek istediği her noktada, savaş yeniden alevleniyor.

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Dün yaptığı açıklama ise önemliydi. İlk kez, bütün maddelerin hazır olduğunu ve içerisinde Türkiye'nin de bulunduğu bir konsorsiyum tarafından anlaşmanın imzalanacağını söyledi. Bunları neden anlatıyoruz? Çünkü Trump'ın bütün bu açıklamaları altın fiyatlarına yön veriyor.

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Trump ayrıca yeni bir FED başkanının göreve geldiğini söyledi. Bildiğiniz gibi bu isim, Trump'a yakın bir aday olarak değerlendiriliyor. Trump'ın FED'den beklentisi ise faizlerin indirilmesi. Peki, gelecek hafta yapılacak 16-17 tarihli toplantıda FED faiz indirebilir mi? Ben bunun zor olduğunu düşünüyorum. Belki temmuz ayında bir faiz indirimi gündeme gelebilir. Hatta şu an bazı çevrelerde faiz artırımları dahi konuşuluyor.

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"ALTIN FİYATI BİRÇOK YATIRIMCIYI TERS KÖŞE YAPTI"

Altın fiyatı savaşın başladığı günden itibaren aslında birçok yatırımcıyı ters köşe yaptı. Sadece yatırımcıları değil, dünya ekonomisini de şaşırttı. Pandemi sonrası ekonomik dengeler tamamen değişti. Altın da 2026 yılında klasik anlamdaki güvenli liman özelliğini önemli ölçüde kaybetti. Geçen yıl neredeyse her hafta rekor kıran bir altın vardı. Bu nedenle yatırımcılar 2026 yılında da aynı performansın devam edeceğini düşündü. Ancak 28 Şubat'ta başlayan Hürmüz kriziyle birlikte bambaşka bir tablo ortaya çıktı.

Şimdi yatırımcılar doğal olarak 'Hangi seviyeden alım yapmalıyım?' sorusuna yanıt arıyor. Fakat genellikle fiyat yükseldiğinde alım yapılıyor. Yükselişte alınan altın, sonrasında düşüş yaşadığında zarar etme riskini beraberinde getiriyor. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte, yalnızca altın için değil tüm yatırım araçlarında temel yaklaşım; düşüşlerde alım, yükselişlerde satış yönünde olur.

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"ALTININ DAHA DA AŞAĞI YÖNLÜ HAREKET ETMESİ MÜMKÜN"

Şu anda yatırımcılar seviyeleri dikkatle takip ediyor. 4.188 dolar seviyesi, son 200 günün ortalama ons altın fiyatı olarak öne çıkıyor. Altın bu ortalamanın altına indi ve önemli bir destek seviyesini kırdı. Eğer haber akışı olumlu gelmezse, altının daha da aşağı yönlü hareket etmesi mümkün. Bu süreçte merkez bankalarının da altın satışlarını sürdürdüğünü görüyoruz. Çünkü elde edilen kârın bir kısmını realize etmek ve savaşın ekonomik etkilerini azaltmak istiyorlar.

"HAFTA SONU SON DERECE ÖNEMLİ"

Bu nedenle, eğer hafta sonu savaşın sonlanmasına yönelik somut bir gelişme yaşanmazsa, altın üzerinde aşağı yönlü baskı devam edebilir. Trump, hafta sonu bir anlaşma imzalanacağını söylüyor. Üst düzey yöneticilerin ve devletlerin bu konuda mutabakata vardığını ifade ediyor. Ancak İran tarafından yapılan açıklamalarda, böyle bir anlaşmadan haberdar olunmadığı belirtiliyor. Trump'ın şu an oldukça sıkışık bir süreçten geçtiğini düşünüyorum. Çünkü önümüzde FED toplantısı var. Eğer savaşın sona erdiği algısıyla toplantıya girilirse, faiz artırımı senaryoları geri planda kalabilir ve daha yumuşak açıklamalar gelebilir.

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Böyle bir durumda kredi kanalları açılabilir, faizlerde düşüş beklentisi güçlenebilir, gram altın ve borsalarda yükseliş görülebilir. Bu da Trump'ın arzuladığı ekonomik atmosfere katkı sağlayabilir. Bu nedenle hafta sonu son derece önemli.

ONS ALTINDA 4.000 DOLARIN ALTI SENARYOSU

Eğer hafta sonuna kadar İran tarafından da desteklenen bir anlaşma açıklanmazsa, ons altında 4.000 doların altı senaryoları gündeme gelebilir. Ancak bunun kalıcı olacağını düşünmüyorum. Çünkü altını sadece bireysel yatırımcılar değil, büyük kurumlar da yüksek seviyelerden topladı. Bu nedenle fiyatlar üzerinde yeniden yukarı yönlü baskı oluşacaktır.

Daha dün, bizim faiz kararımızın hemen ardından Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon görünümündeki bozulmayı gerekçe göstererek faiz artırımı yönünde adımlar attığını gördük. Avrupa'nın en büyük korkusu hâlâ enflasyon. Dünya yeni bir faiz artırımı döngüsüne girmeden önce Trump'ın savaşı bitirme isteği oldukça belirleyici olacak. Artık açıklamaların sık sık yalanlandığı, bilgi kirliliğinin yoğun olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu nedenle hafta sonu yaşanacak gelişmeler kritik önem taşıyor.

"GRAM ALTIN FİYATI 5.500 TL SEVİYELERİNE KADAR GERİLEYEBİLİR"

Trump'ın söylediği gibi kalıcı bir ateşkes sağlanırsa farklı bir tablo ortaya çıkabilir. Ancak bugüne kadar birçok ateşkes kısa sürede bozuldu. Bölgede çatışmalar hâlâ sürüyor. İsrail ile İran arasındaki gerilim devam ederken, Lübnan da bu süreçten etkileniyor. Bu nedenle savaşın tamamen sona erdiğini söylemek için henüz erken.

Benim beklentim, hafta sonuna kadar somut bir anlaşma çıkmaması durumunda ons altının 4.000 doların altını test edebileceği, gram altının ise 5.500 TL seviyelerine kadar gerileyebileceği yönünde. Ancak bunun geçici bir hareket olacağını düşünüyorum."