Altında son tahmin! Ters köşe olan yatırımcının beklediği tarih

Küresel faiz baskısıyla son dönemin en düşük seviyelerini gören altında uzun vadede iyimser beklentiler sürüyor. Enflasyonist baskıların zayıflaması ve merkez bankalarının sıkı duruş politikaları gevşetmesiyle altın fiyatlarının yıl sonunda daha da yükselmesi bekleniyor.

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KÜRESEL GELİŞMELER ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLEDİ?

CNN Türk yayınına katılan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Develi, altın piyasasına dair merak edilen kritik soruları yanıtladı. Prof. Dr. Develi, ABD ve İran arasında başlayan karşılıklı saldırıların ilk etapta altın fiyatlarını güçlendirdiğini ancak tırmanan enerji fiyatlarıyla birlikte merkez bankalarının daha sıkı bir para politikası duruşuna geçtiğini ifade etti. Öte yandan küresel ölçekte faizlerin yüksek kalmaya devam etmesi, hatta daha da yükselme ihtimalinin masada bulunması altın fiyatlarının gerilemesine neden oldu.

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Altın fiyatlarını baskılayan tek unsur merkez bankalarının faiz politikaları değil. Develi, aynı zamanda ABD tahvil faizlerindeki artış ve ABD dolarının küresel ölçekte güç kazanmasının da altın fiyatlarındaki düşüşü derinleştirdiğini belirtiyor.

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UZUN VADEDE İYİMSER BİR TABLO ORTAYA ÇIKIYOR

Altın yatırımcısının en çok odaklandığı konu, fiyatlardaki bu aşağı yönlü seyrin devam edip etmeyeceği yönünde. Dünya Altın Konseyi (WGC) verileri, merkez bankalarının fiziki altın alımlarına devam ettiğini ve altına olan yapısal talebin hâlâ güçlü kaldığını vurguluyor.

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Prof. Dr. Abdulkadir Develi de uluslararası kuruluşların orta ve uzun vadeli projeksiyonlarında, beklentilerin altının yeniden yükselmesi yönünde şekillendiğini ifade ediyor.

ALTIN ESKİ PARLAK GÜNLERİNE DÖNER Mİ?

Prof. Dr. Develi, altın fiyatlarında toparlanma için kritik eşiğin eylül sonu ve ekim başı olacağını öngörüyor. Savaşın küresel ekonomide yarattığı enflasyonist tahribatın ortadan kalkması, enflasyonun normal seviyelere gerilemesi ve merkez bankalarının sıkı duruşlarından vazgeçerek daha güvercin mesajlar vermeye başlaması eylül-ekim dönemini bulabilir. Bu senaryonun gerçekleşmesiyle birlikte, yılın son çeyreğinde altındaki toparlanma eğiliminin desteklenmesi bekleniyor.

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Öte yandan, Dünya Altın Konseyi de kısa vadede olmasa bile yıl sonuna doğru altın fiyatlarında yukarı yönlü bir toparlanma öngörüyor. Tüm bu küresel makroekonomik dinamiklerin yanında Prof. Dr. Develi, altın yatırımcılarının önümüzdeki dönemde özellikle ABD'den gelecek olan veri akışını ve makro göstergeleri çok yakından takip etmesi gerektiğinin altını çiziyor.