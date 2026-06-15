Ankara'ya yeni havalimanı! İşte ilk görüntüler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gelecek ay gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nde de yoğun olarak kullanılması planlanan havalimanının açılış töreni, bugün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni’ne katıldı.Erdoğan’ı taşıyan uçak, yenilenen havalimanında su takı töreniyle karşılandı.

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230 GÜNDE TAMAMLANAN DÖNÜŞÜM

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Yalnızca askeri bir meydan olmaktan çıkarılarak geniş gövdeli uçakların inebileceği ve küresel liderlerin ağırlanabileceği uluslararası bir havacılık merkezine dönüştürülen havalimanındaki çalışmalar, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında yürütüldü.

Başkent Ankara’nın havacılık altyapısını güçlendirecek modernizasyon süreci, yüksek koordinasyonla 230 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı. Proje kapsamında havalimanının pistinden apronuna, bağlantı yollarından teknolojik altyapısına kadar tüm birimleri uluslararası standartlara uygun hale getirildi.

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Çalışmalar dahilinde daha önce 2 bin 450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan pist, 3 bin metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldı. Bu geliştirme ile geniş gövdeli uçakların emniyetli şekilde iniş ve kalkış yapabileceği bir altyapı oluşturuldu. Pist başlarına inşa edilen toplam 15 bin metrekarelik iki dönüş cebi ve 160 bin metrekarelik yeni apron alanı sayesinde, yaklaşık 44 uçağın eş zamanlı park edebileceği kapasiteye ulaşıldı.

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ULUSLARARASI STANDARTLARDA MODERN ALTYAPI

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Havalimanındaki mevcut taksi yolları tamamen yenilenirken, yeni paralel ve bağlantı taksi yolları inşa edildi. Pist güvenliğini artırmak amacıyla Pist Sonu Emniyet Alanı (RESA) oluşturuldu. Aydınlatma sistemleri, yaklaşma ışıkları ve yönlendirme ekipmanları uluslararası havacılık standartlarına göre modernize edildi; tüm mekanik, elektrik ve drenaj altyapısı baştan sona yenilendi.

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Ayrıca, 4 bin 800 metrekare kapalı alana sahip Devlet Konukevi ile 310 araçlık açık otopark hizmete hazır hale getirilirken, tüm operasyonel birimler tek bir dijital ağ altında entegre edildi.

ŞEHİR TRAFİĞİNE NEFES ALDIRACAK YENİ YOL

Proje kapsamında havalimanı ile Ay Yıldız Yerleşkesi arasında doğrudan ulaşım sağlayacak 12,5 kilometrelik yeni bağlantı yolu da inşa edildi. Yolun 3 kilometrelik bölümünde köprü ve altgeçit yapıları hayata geçirildi. Söz konusu köprü, 140 metre uzunluğunda, tek pilonlu gergin eğik askılı ve ekstradoz tasarımıyla dikkat çekiyor. Ankara Bulvarı üzerinde inşa edilen 40 metrelik geçit ile de güzergah boyunca kesintisiz trafik akışı hedefleniyor.

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Ankara Havalimanı’nın hizmete alınmasıyla birlikte, başkentin hava trafiğinin daha dengeli yönetilmesi, uluslararası organizasyonlar ve yoğun protokol programları sırasında oluşabilecek yükün Esenboğa Havalimanı'ndan alınması ve şehir içi kara trafiğinin rahatlatılması amaçlanıyor.