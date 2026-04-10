Son dakika... Ateşkes sürerse altın fiyatları ne olur? Gelen son sinyal: Rakam verildi
Son dakika... Ateşkes sürerse altın fiyatları ne olur? Gelen son sinyal: Rakam verildi

10.04.2026 - 07:26 | Son Güncellenme:

Altın fiyatları, ABD ve İran arasındaki ateşkes haberleriyle yaşadığı hareketliliğin ardından peş peşe gelen yeni açıklamalarla yön arayışına girdi. Peki, artan belirsizliklerin gölgesinde altın ve gümüş fiyatları hangi yöne kırılacak? Ekonomist Hikmet Baydar, yatırımcıların merakla beklediği o kritik senaryoyu açıkladı. İşte detaylar...

Küresel piyasalarda gözler Orta Doğu'dan gelen ve anlık değişen açıklamalara çevrildi. ABD ile İran arasında sağlanan iki haftalık ateşkes anlaşmasının yankıları sürerken, bölgeden gelen yeni ihlal haberleri piyasalarda adeta soğuk duş etkisi yarattı. Özellikle altın ve petrol fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıları tedirgin ederken, piyasanın yönünü belirleyecek asıl gelişme büyük bir merak konusu oldu. 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, yatırımcıların kafasındaki soru işaretlerini gidererek altın ve gümüş cephesinde yaşanabilecek ihtimalleri değerlendirdi.

ALTINDA TEMKİNLİ FİYATLAMA

Altın fiyatları, çarşamba günü 7.000 TL seviyelerine dayandıktan sonra, İran tarafından gelen ateşkes ihlali haberlerinin gölgesinde kazançlarını geri verdi. İran cephesinin, bazı adalarına yönelik saldırıları ateşkes ihlali olarak değerlendirmesi ve "Her türlü saldırıya karşılık verilecektir" şeklindeki sert çıkışı, piyasaları yeniden 'bekle-gör' politikasına itti.

Öte yandan, çarşamba günü yüzde 15'in üzerinde değer kaybederek 90 dolar bandına inen Brent petrolün varil fiyatı ise perşembe günü yeniden 100 dolar seviyesine dayandı.

PİYASA YENİ HABERLERİ BEKLİYOR!

Peki şimdi ne olacak? 7.000 TL’den dönen gram altında beklentiler ne? 2 haftalık süreçte altın 6.000 TL’ye doğru mu, yoksa 7.000 TL’nin üzerine mi gidecek? 105 TL seviyelerini aşan gümüş fiyatları ne olacak? Piyasalara dair tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “İran’ın ateşkes sonrası bir geminin geçirildiğini duyurması olumlu bir etki yaparken, İsrail'in Lübnan'a saldırısı sonrası geçişin tekrar askıya alındığını açıklaması belirsizlikleri tekrar artırmış görünüyor.

Piyasa şimdilik gelişmelere odaklanmış, gelecek haberleri bekliyor. Ateşkes ihtimali altını yukarı taşırken, savaşın devam edeceği ihtimali de altını düşürmektedir. Şimdilik dar bir fiyat aralığında adeta beklemeye geçmiş görüntüsü var. Fiyatların yönünü ‘savaş uzayacak mı, yoksa ateşkes olacak mı?’ sorusu belirleyecektir.

‘GRAM ALTININ 6.300 TL-7.100 TL ARALIĞINDA DALGALANMA İHTİMALİ FAZLA’

Çarşamba günü 6.961 TL seviyesini gören gram altın belirsizlikler nedeniyle perşembe günü 6.800 TL seviyelerinde dalgalandı. Ancak belirsizliklerin artması nedeniyle adeta beklemeye geçti diyebiliriz. Her ne kadar teknik olarak yukarı sinyalleri gelmeye devam etse de olası bir olumsuzluk ya da olumlu beklenti fiyatlara giremediği için bir trend hareketi oluşamamaktadır. Her iki yöne de hareket ihtimali yüzdesel olarak birbirine yakındır. O yüzden 6.300 TL-7.100 TL aralığında dalgalanma ihtimali şimdilik fazla diyebiliriz.

ATEŞKES DEVAM EDERSE ALTIN NE OLUR?

Teknik olarak yukarı yönde sinyaller gelmektedir. O yüzden savaşın devamı beklenmezse ya da belirsizliğin etkileri devam etmezse, yukarı hareketlerle 7.100-7.200 TL aralığına kadar yükselme ihtimali bulunmaktadır.

GÜMÜŞTE 2 FARKLI TABLO MASADA!

Gümüş/TL grafiğinde de yukarı sinyalleri geliyor. Ancak belirsizlikler de burada trend oluşumunu engellemektedir. Şimdilik savaş beklentisinin durumuna göre yönünü bulabileceğini, savaş biterse rahatlıkla 115 TL seviyesini deneyebileceğini, karamsarlığın artması durumunda ise 93 TL seviyesine kadar gevşeme potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz.”

Tahran müzakerelere katılmak için tek şartını duyurdu: 'Zaman daralıyor'
Hürmüz Boğazı'nda 'haraç' krizi! Türk Boğazları, domino etkisi ve İran'ın tek kozu
18'inde cesaret etti, kendi işini kurdu! Ahır kiralayıp 2 hayvanla başladı, sayıyı 13'e çıkardı
Konut alacaklar dikkat: Bankalardan 'nisan’ ayarı! Faizlerde değişim hızlandı
Antalya’da 52 milyonluk zimmet soruşturması! Eğitim kaynaklarında usulsüzlük
Sosyal medyada yayıldı, kapısı çalındı! Türkiye'nin konuştuğu baba tüm teklifleri reddetti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez: 169 ünlüde uyuşturucu maddeye rastlanıldı
Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar! İstanbul'da dolu sürprizi