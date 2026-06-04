Son dakika... Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Yılı yüzde 20'lerde tamamlamasını bekliyoruz

HABER MERKEZİ- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Nomura Yatırım Forumu Asya 2026’da yatırımcılara hitap etti. Bakan Şimşek'in 'Türkiye’nin Finansal İstikrara Yeni Rotası' başlıklı Fireside Sohbeti’nde ana mesajları şöyle;

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"Şoklara açık bir dünyada ve zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Şoklar programın uygulanma hızını yavaşlatabilir, ancak yönünü değiştirmeleri pek olası değildir.

ENFLASYON MESAJI

Enflasyon: Dezenflasyon programına olan bağlılığımız kararlıdır. Büyük şokların yaşandığı bir yılda bile enflasyonun düşmeye devam etmesini ve yılı yüzde 20’lerin ortalarında tamamlamasını bekliyoruz.

"BÜTÇE AÇIĞINI DÜŞÜRDÜK"

Mali performans: Geçmiş performansımız ortada. Son 23 yılda Türkiye’nin ortalama bütçe açığı GSYH’nin yüzde 2,6’sı oldu. Harcama kontrolleri, kayıt dışılıkla mücadele, daha güçlü vergi uyumu ile denetim ve gelir tahsilatındaki iyileştirmeler sayesinde bütçe açığını 2023’teki yüzde 5,1 seviyesinden 2025’te yüzde 2,9’a düşürdük. Artan petrol fiyatlarının etkisini kademeli fiyatlama mekanizması yoluyla hafifletmek için mali alanı kullanmış olmamıza rağmen, 2026 hedefimizi tutturma ve orta vadede bütçe açığını GSYH’nin yüzde 3’ünün altında tutma yolunda ilerliyoruz.

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"LİRADA BELİRLİ BİR SEVİYE HEDEFLEMİYORUZ"

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Türk lirası: Belirli bir seviyeyi hedeflemiyoruz. Programın başlamasından bu yana Türk lirasına olan güven önemli ölçüde güçlendi. Söz konusu durum, sıkı para politikası duruşunu, etkili makro ihtiyati tedbirleri ve önceki dalgalanma dönemlerine kıyasla temelde çok daha güçlü olan döviz rezerv pozisyonunu yansıtmaktadır.

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Cari denge: Yüksek enerji fiyatlarının cari açığı artırması muhtemeldir, ancak etkinin yönetilebilir düzeyde kalması beklenmektedir. İç talepteki yavaşlama ve ihracattaki dayanıklılık, savaşın etkilerini sınırlayacaktır. İhracat, tedarik zincirlerinin yeniden yapılandırılması, euro - dolar paritesi ve daha yüksek katma değerli üretim tarafından desteklenmektedir. Cari açığın GSYH’nin yaklaşık yüzde 3’ü seviyesinde gerçekleşmesini ve uzun dönem ortalamasının altında kalmasını bekliyoruz.

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Krizi boşa harcamamak: Doğrudan yabancı yatırımı, yetenekli insan kaynağını ve sermayeyi çekmek amacıyla kapsamlı bir çerçeve oluşturduk.

Bu çerçeve şunları içeriyor:

Üreticiler için kurumlar vergisi oranının yarıya indirilerek yüzde 12,5’e düşürülmesi,

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Yazılım, video oyunları, sağlık turizmi, eğitim, mühendislik ve tasarım dahil olmak üzere hizmet ihracatında tam vergi muafiyeti,

Transit ticarette sıfır kurumlar vergisi,

Çok uluslu şirketler için yeni bir bölgesel merkez rejimi, 20 yıllık kurumlar vergisi muafiyeti ve asgari ücretin dört ila altı katına kadar olan maaşlarda gelir vergisi muafiyeti sunulması,

Dünyanın en uzun süreli non-dom rejimi (yerleşik olmayan vergi rejimi) 20 yıl boyunca yabancı kaynaklı gelirlerin vergilendirilmemesi, veraset vergisinin yüzde 1 olması ve yalnızca Türkiye kaynaklı kazançların vergilendirilmesi,

Girişimler için yeni bir merkez: Tamamen dijital şirket kuruluşu, vergi açısından avantajlı ESOP’lar, girişim sermayesi araçları ve Atatürk Havalimanı’ndaki amiral proje olan Terminal İstanbul,

Şirket kuruluşu, izinler, vergiler, arazi ve teşvikler için Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi bünyesinde 'Tek Durak Ofis'

Nakit, altın ve menkul kıymetlerin; varlık türüne ve elde tutma süresine göre değişen vergi oranlarıyla, FATF ile uyumlu ve açık kurallara sahip bir rejim altında beyan edilmesine olanak tanıyan bir varlık geri getirme çerçevesi."