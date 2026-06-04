Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaSon dakika... Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Yılı yüzde 20'lerde tamamlamasını bekliyoruz
HaberlerUzmanpara

Son dakika... Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Yılı yüzde 20'lerde tamamlamasını bekliyoruz

04.06.2026 - 10:21 | Son Güncellenme:

#Mehmet Şimşek#Enflasyon#Bütçe Açığı

Nomura Yatırım Forumu Asya 2026'da konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Şimşek, "Büyük şokların yaşandığı bir yılda bile enflasyonun düşmeye devam etmesini ve yılı yüzde 20’li seviyelerde tamamlamasını bekliyoruz" dedi.

Son dakika... Bakan Şimşekten enflasyon mesajı: Yılı yüzde 20lerde tamamlamasını bekliyoruz

HABER MERKEZİ- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Nomura Yatırım Forumu Asya 2026’da yatırımcılara hitap etti. Bakan Şimşek'in 'Türkiye’nin Finansal İstikrara Yeni Rotası' başlıklı Fireside Sohbeti’nde ana mesajları şöyle;

Haberin Devamı
Haberin Devamı

"Şoklara açık bir dünyada ve zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Şoklar programın uygulanma hızını yavaşlatabilir, ancak yönünü değiştirmeleri pek olası değildir.

CHP’de düello haftası
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRCHP’de düello haftasıHaberi Görüntüle

ENFLASYON MESAJI

Enflasyon: Dezenflasyon programına olan bağlılığımız kararlıdır. Büyük şokların yaşandığı bir yılda bile enflasyonun düşmeye devam etmesini ve yılı yüzde 20’lerin ortalarında tamamlamasını bekliyoruz.

"BÜTÇE AÇIĞINI DÜŞÜRDÜK"

Mali performans: Geçmiş performansımız ortada. Son 23 yılda Türkiye’nin ortalama bütçe açığı GSYH’nin yüzde 2,6’sı oldu. Harcama kontrolleri, kayıt dışılıkla mücadele, daha güçlü vergi uyumu ile denetim ve gelir tahsilatındaki iyileştirmeler sayesinde bütçe açığını 2023’teki yüzde 5,1 seviyesinden 2025’te yüzde 2,9’a düşürdük. Artan petrol fiyatlarının etkisini kademeli fiyatlama mekanizması yoluyla hafifletmek için mali alanı kullanmış olmamıza rağmen, 2026 hedefimizi tutturma ve orta vadede bütçe açığını GSYH’nin yüzde 3’ünün altında tutma yolunda ilerliyoruz.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

"LİRADA BELİRLİ BİR SEVİYE HEDEFLEMİYORUZ"

Haberin Devamı

Türk lirası: Belirli bir seviyeyi hedeflemiyoruz. Programın başlamasından bu yana Türk lirasına olan güven önemli ölçüde güçlendi. Söz konusu durum, sıkı para politikası duruşunu, etkili makro ihtiyati tedbirleri ve önceki dalgalanma dönemlerine kıyasla temelde çok daha güçlü olan döviz rezerv pozisyonunu yansıtmaktadır.

Haberin Devamı

Son dakika... Bakan Şimşekten enflasyon mesajı: Yılı yüzde 20lerde tamamlamasını bekliyoruz

Cari denge: Yüksek enerji fiyatlarının cari açığı artırması muhtemeldir, ancak etkinin yönetilebilir düzeyde kalması beklenmektedir. İç talepteki yavaşlama ve ihracattaki dayanıklılık, savaşın etkilerini sınırlayacaktır. İhracat, tedarik zincirlerinin yeniden yapılandırılması, euro - dolar paritesi ve daha yüksek katma değerli üretim tarafından desteklenmektedir. Cari açığın GSYH’nin yaklaşık yüzde 3’ü seviyesinde gerçekleşmesini ve uzun dönem ortalamasının altında kalmasını bekliyoruz.

Haberin Devamı

Krizi boşa harcamamak: Doğrudan yabancı yatırımı, yetenekli insan kaynağını ve sermayeyi çekmek amacıyla kapsamlı bir çerçeve oluşturduk. 

Bu çerçeve şunları içeriyor:

Üreticiler için kurumlar vergisi oranının yarıya indirilerek yüzde 12,5’e düşürülmesi,

Haberin Devamı

Yazılım, video oyunları, sağlık turizmi, eğitim, mühendislik ve tasarım dahil olmak üzere hizmet ihracatında tam vergi muafiyeti,

Transit ticarette sıfır kurumlar vergisi,

Çok uluslu şirketler için yeni bir bölgesel merkez rejimi, 20 yıllık kurumlar vergisi muafiyeti ve asgari ücretin dört ila altı katına kadar olan maaşlarda gelir vergisi muafiyeti sunulması,

Dünyanın en uzun süreli non-dom rejimi (yerleşik olmayan vergi rejimi) 20 yıl boyunca yabancı kaynaklı gelirlerin vergilendirilmemesi, veraset vergisinin yüzde 1 olması ve yalnızca Türkiye kaynaklı kazançların vergilendirilmesi,

Girişimler için yeni bir merkez: Tamamen dijital şirket kuruluşu, vergi açısından avantajlı ESOP’lar, girişim sermayesi araçları ve Atatürk Havalimanı’ndaki amiral proje olan Terminal İstanbul,

Şirket kuruluşu, izinler, vergiler, arazi ve teşvikler için Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi bünyesinde 'Tek Durak Ofis'

Nakit, altın ve menkul kıymetlerin; varlık türüne ve elde tutma süresine göre değişen vergi oranlarıyla, FATF ile uyumlu ve açık kurallara sahip bir rejim altında beyan edilmesine olanak tanıyan bir varlık geri getirme çerçevesi."

Dilan-Engin Polat çiftinin korumasının ölümünde ilk ifade! İnfaz talimatı nereden geldi?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRCan Polat cinayetinden çıkan çete detayı şoke etti! Asıl hedef Engin Polat mıydı?Haberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Sarana 2 yıl 6 ay hapis
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a 2 yıl 6 ay hapis
Can Polat cinayetinin ardından acı veda Kızlarından yürek yakan feryat: Babamı bizden aldınız
Can Polat cinayetinin ardından acı veda! Kızlarından yürek yakan feryat: Babamı bizden aldınız
TOKİden 64 ilde yeni konut kampanyası Bakan Kurum şartları ve fiyatı açıkladı
TOKİ'den 64 ilde yeni konut kampanyası! Bakan Kurum şartları ve fiyatı açıkladı
Reha Muhtar cenazeme gelmesin demişti Deniz Uğur’un kararı belli oldu
Reha Muhtar 'cenazeme gelmesin' demişti! Deniz Uğur’un kararı belli oldu
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginEy BM daha neyi bekliyorsun?...
Melih Aşık
Melih AşıkYEŞİL ÇİLEKLER
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalPaşinyan hatası
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluManifest’in müdürü Ajda!
Eren Aka
Eren AkaİTÜ’nün yeni misafirleri
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaMichelle Obama, SXSW London’da ne anlattı?
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerYapay Zekâ STEM Öğrencilerinin Aleyhine Maliyet Üretiyor
İlgili Haberler
Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatının fiili bölümü tamamlandı
Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü tamamlandı
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 45. duruşması sona erdi
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının 45. duruşması sona erdi
CHPde Özkan Yalım muamması Genel Merkez: İstifası gizlenmiş
CHP'de Özkan Yalım muamması! Genel Merkez: İstifası gizlenmiş
Buca Belediyesine yolsuzluk operasyonu: Memurun 13 yarış atı çıktı
Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Memurun 13 yarış atı çıktı