Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sorunlu fonlara ilişkin yürütülen çalışmalar ve Türkiye ekonomisinin görünümü hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, yatırımcıların haklarının korunması, ödemelerin yapılması ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesi için ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

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Açıklamasında enflasyon, büyüme, cari açık, dış finansman ihtiyacı ve kamu maliyesine ilişkin göstergelere de yer veren Şimşek, zorlu küresel koşullara ve savaşa rağmen ekonominin dayanıklılığını koruduğunu belirtti. Güçlendirilen makroekonomik temellerin ve alınan tedbirlerin, yaşanan gelişmelerin finansal sistem ile reel ekonomi üzerindeki etkilerini sınırlı tutacağını kaydetti.

YATIRIMCILARA ÖDEME İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Sorunlu fonlarla ilgili sürece ilişkin bilgi veren Şimşek, kurumların koordinasyon içinde hareket ettiğini ve çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü açıkladı. Bakan Şimşek, yatırımcılara yapılacak ödemeler için gerekli adımların atıldığını bildirdi.

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Şimşek’in açıklamasında, ödemelerin mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde gerçekleştirilmesi hedefi öne çıktı. İlgili kurumların çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüğünü belirten Şimşek, yatırımcılara ödeme yapılmasına yönelik sürecin devam ettiğini ifade etti.

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HUKUKİ SÜREÇ KARARLILIKLA YÜRÜTÜLÜYOR

Bakan Şimşek, sorunlu fonlarla ilgili çalışmaların hukuki boyutuna da değindi. Adalet Bakanlığının, yatırımcıların haklarını korumak amacıyla hukuki süreci kararlılıkla yürüttüğünü belirtti.

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Sürecin sorumluluğu bulunanların hesap vermesini sağlamayı da amaçladığını vurgulayan Şimşek, yatırımcı haklarının korunmasına yönelik çalışmalarla hukuki işlemlerin sürdüğünü bildirdi.

KÜRESEL KOŞULLARA RAĞMEN DAYANIKLILIK VURGUSU

Türkiye ekonomisinin genel görünümünü değerlendiren Şimşek, zorlu küresel koşulların ve savaşın etkilerine rağmen ekonominin dayanıklılığının devam ettiğini ifade etti. Açıklamasında, ekonomik göstergelere ilişkin oranları paylaşarak mevcut duruma dair değerlendirmelerde bulundu.

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Yüksek emtia fiyatlarına karşın enflasyondaki düşüşün sürdüğünü belirten Şimşek, Türkiye’nin büyümesinin de ticaret ortaklarının yaklaşık iki katı olduğunu kaydetti. Bakan Şimşek, bu göstergeleri ekonominin dayanıklılığına ilişkin değerlendirmesinde öne çıkardı.

CARİ AÇIĞIN MİLLİ GELİRE ORANI YÜZDE 2,6

Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,6 seviyesinde olduğunu açıkladı. Söz konusu oranın sürdürülebilir düzeyde bulunduğunu belirten Şimşek, dış finansman ihtiyacına ilişkin verileri de paylaştı.

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Buna göre, uzun dönem ortalaması yüzde 20 olan brüt dış finansman ihtiyacının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı yüzde 16 seviyesinde bulunuyor. Şimşek, mevcut oranın uzun dönem ortalamasının altında olduğuna dikkat çekti.

BRÜT DIŞ BORÇ UZUN DÖNEM ORTALAMASININ ALTINDA

Türkiye’nin brüt dış borcuna ilişkin değerlendirmede de bulunan Şimşek, brüt dış borcun milli gelire oranının yüzde 32 olduğunu bildirdi. Bu oranın, yüzde 44,5 olan uzun dönem ortalamasının oldukça altında kaldığını ifade etti.

Şimşek’in paylaştığı verilerde hem brüt dış finansman ihtiyacının hem de brüt dış borcun milli gelire oranının uzun dönem ortalamalarının altında olduğu görüldü. Bakan Şimşek, bu göstergelere ekonominin makroekonomik temellerine ilişkin açıklaması kapsamında yer verdi.

BÜTÇE AÇIĞI VE KAMU BORCUNDA KARŞILAŞTIRMA

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Kamu maliyesine ilişkin göstergeleri de açıklayan Şimşek, bütçe açığının milli gelire oranının yaklaşık yüzde 3 düzeyinde olduğunu belirtti. Bu oranın, gelişmekte olan ülkeler ortalamasının yarısı seviyesinde bulunduğunu kaydetti.

Kamu borcunun GSYH’ye oranının ise yüzde 22 olduğunu bildiren Şimşek, söz konusu seviyenin gelişmekte olan ülkelerin üçte biri düzeyinde olduğunu ifade etti. Böylece bütçe açığı ve kamu borcuna ilişkin verileri, gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırarak değerlendirdi.

FİNANSAL SİSTEM VE REEL EKONOMİYE ETKİLERİN SINIRLI KALMASI BEKLENİYOR

Şimşek, güçlendirilen makroekonomik temellerin ve atılan adımların, yaşanan gelişmelerin finansal sistem ile reel ekonomi üzerindeki etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacağını belirtti. Alınan tedbirlerin sermaye piyasalarının yapısını da güçlendireceğini ifade etti.

Bakan Şimşek, açıklamasını sermaye piyasalarının geleceğine ilişkin mesajıyla tamamladı. Alınan tedbirlerle sermaye piyasalarının daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacağını kaydetti.