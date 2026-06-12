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UzmanparaSon dakika... Bakanlıktan emekli maaşlarıyla ilgili iddialara yanıt
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Son dakika... Bakanlıktan emekli maaşlarıyla ilgili iddialara yanıt

12.06.2026 - 09:03 | Son Güncellenme:

#Emekli Maaşları#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Şimşek'e atfen yayımlanan emekli maaşlarına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Son dakika... Bakanlıktan emekli maaşlarıyla ilgili iddialara yanıt

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı gazetelerde emekli maaşlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e atfen haberler yayımlandığı belirtildi.

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Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu ifadeler Sayın Bakanımıza ait değildir. Sayın Bakanımızın milletvekillerimizle gerçekleştirdiği toplantılar basına kapalı olarak yapılmıştır. Dolayısıyla, haberlerde kendisine atfedilen sözler tarafımızca teyit edilmemiş ve dedikodu niteliği taşımaktadır. Kamuoyunun, özellikle vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bu tür hassas konularda, yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi oldukça önem arz etmektedir."

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