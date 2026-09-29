Son dakika: Beştepe'deki fon toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen ekonomi toplantısında, son dönemde piyasalarda yaşanan gelişmeler ve alınabilecek önlemler masaya yatırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile finans sektörünün önemli kurumlarının yöneticilerinin katıldığı toplantıda, ekonomik gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiği öğrenildi.

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CNN Türk Muhabiri Arda Erdoğan, Ankara’dan aktardığı bilgilere göre toplantıda ekonomi yönetiminin yanı sıra sermaye piyasaları ve finans kuruluşlarının başındaki isimler de yer aldı. Toplantıda piyasaların yakından takip ettiği gelişmeler, finansal istikrar ve olası yeni adımların ele alındığı belirtildi.

EKONOMİ YÖNETİMİ ANKARA’DA BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen toplantıya, ekonomi yönetiminin kilit isimleri katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz toplantıda bulunduğu ifade edildi.

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Toplantının ana gündem maddelerinin başında piyasalardaki son gelişmelerin geldiği değerlendiriliyor. Ekonomi yönetiminin, yaşanan dalgalanmalar karşısında atılabilecek adımları ve finansal piyasalardaki güven ortamının korunmasına yönelik çalışmaları ele aldığı belirtiliyor.

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PİYASALARDAKİ GELİŞMELER MASAYA YATIRILDI

CNN Türk Muhabiri Arda Erdoğan, toplantının içeriğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, görüşmede özellikle son dönemde gündeme gelen ekonomik gelişmelerin ele alınmış olabileceğini aktardı.

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Toplantıda, piyasalarda oluşabilecek spekülatif hareketlere karşı alınabilecek tedbirlerin, finansal sistemin korunmasına yönelik uygulamaların ve ortaya çıkan ekonomik etkilerin değerlendirildiği tahmin ediliyor.

Yetkililerden toplantıya ilişkin henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yazılı bir bilgilendirme yapılabileceği ifade edildi.

ERDOĞAN DUYURMUŞTU: HER TÜRLÜ ADIM ATILACAK



Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, gerek fonlar gerek hisse senetleri üzerinden haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmaların yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetmişti:



"Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler, hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri inşallah süratle hayata geçireceğiz. Şundan herkes emin olsun, müsterih olsun. Devletimizin ilgili kurumları yoğun bir mesai içindedir. Yarın ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Sermaye piyasası kuralları içinde, hukuk devleti sınırları dahilinde, maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır."