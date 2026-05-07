BORAN'dan doğan güç! URAN ilk kez SAHA'da sergilendi

SERCAN DİNÇ / MİLLİYET.COM.TR - Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girişinin ardından kısa sürede ihracat başarısı yakalayan ve 2024 yılında Bangladeş’e yapılan teslimatla Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk obüs ihracatı olma özelliği taşıyan BORAN obüsünün; hafifliği, kısa sürede atışa hazır hale gelmesi ve hava platformlarıyla taşınabilmesi sayesinde modern harekât ortamında etkinliğini kanıtladığı belirtildi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Söz konusu operasyonel tecrübenin, daha yüksek manevra kabiliyeti ve hızlı konuşlanma ihtiyacına cevap verecek yeni bir sistemin geliştirilmesine zemin hazırladığı ifade edildi.

Bu kapsamda geliştirilen URAN’ın, BORAN’ın sahadaki güvenilirliği ve ateş gücünü 4x4 mobil platformla birleştirerek zorlu arazi ve hava şartlarında topçu birliklerine sürat, esneklik ve yüksek ateş desteğini aynı yapıda sunmasının hedeflendiği bildirildi.

MKE tarafından geliştirilen atış kontrol sistemiyle donatılan 105 milimetre URAN silah sisteminin dakikada 12 atış yapabildiği ve 18 kilometreye kadar hedefleri etkili şekilde vurabildiği kaydedildi.

Haberin Devamı

Modern muharebe sahasının "vur-yer değiştir" konseptine uygun olarak tasarlanan sistemin, özellikle hızlı reaksiyon gerektiren görevlerde önemli avantaj sağlamasının amaçlandığı belirtildi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

"BU ÜÇ KELİME ARTIK ŞİRKETİMİZİN KÜLTÜRÜ HALİNE GELDİ"

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş bugün Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı, vizyonunu ve geleceğe yönelik kararlılığını ortaya koyan çok önemli bir platformda bulunduklarını söyledi.

Haberin Devamı

Türkiye'nin, savunma sanayisi ve Milli Teknoloji Hamlesi'nden aldığı güç ve vizyonla yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil, geliştirdiği ileri teknolojilerle oyun değiştirici sistemler ortaya koyan bir ülke konumuna yükseldiğini belirten Keleş, "Makine ve Kimya Endüstrisi, kökleri 15'inci yüzyıla dayanan, 1453'te Fatih Sultan Mehmed Han tarafından Tophane-i Amire adıyla kurulan şirketimiz, savunma sanayisinde tam bağımsız üretim kabiliyetini sağlamak amacıyla yapısal, dijital, teknolojik, insan kaynağı ve yatırım başlıklarını kapsayan kritik bir dönüşüm sürecini bütüncül bir şekilde yürütmektedir. Bugün MKE, dünyanın en büyük 80'inci savunma sanayii şirketi olarak özgün tasarımlarla yeni sistem ve teknolojileri geliştiren yeni bir AR-GE anlayışına geçmiştir." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Her bir ürün ve teknolojiyi etkili, basit ve ucuz yaklaşımıyla geliştirdiklerini belirten Keleş, "Bugün bu üç kelime artık şirketimizin kültürü haline geldi ve burada gördüğünüz ürünlerin tamamı bu mantıkla geliştirildi. Fabrika ağımızın büyümesi, mevcut üretim hatlarımızın modernize edilmesi başta olmak üzere birçok üründe yüzde 5 bin 400'lere varan kapasite artışına yönelik yatırımları hayata geçirdik. 2023-2027 dönemini kapsayan toplam 1,5 milyar dolarlık yatırım programı kapsamında, 2025 yılında 351 tezgah ve 33 üretim hattını devreye alarak mühimmat ve silah sistemlerinde üretim kapasitemizi artırdık." dedi.

Haberin Devamı

"TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE" VURGUSU

"2026 yılının son çeyreğinde bahsettiğim yatırımların tamamı devreye alınmış olacak. 2027 yılı ocak ayı itibarıyla Türkiye ve dünyayı ezberleri bozan yeni MKE ile tanıştırıyor olacağız." diyen Keleş, "MKE olarak Türkiye Yüzyılı'nda sahip olduğumuz tecrübe ve güçlü mühendislik altyapısıyla savunma sanayii alanında 'Tam Bağımsız Türkiye' vizyonuna katkı sunmaya, küresel ölçekte daha güçlü bir marka olma hedefi doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin öncelikli tercihi olmayı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.