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Son dakika: Büyüme rakamları açıklandı

31.08.2026 - 10:01 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Büyüme Rakamları#Türkiye Ekonomisi

Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2026 yılı ikinci çeyreğinde %2,3 arttı.

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Son dakika: Büyüme rakamları açıklandı

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü %13,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri %8,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %4,0, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar %3,3, diğer hizmet faaliyetleri %3,2, sanayi sektörü %2,4, finans ve sigorta faaliyetleri %2,1, gayrimenkul faaliyetleri %2,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %2,0, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri %0,5 arttı. İnşaat sektörü ise %1,9 azaldı.

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Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,3 arttı.

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GSYH 2026 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla 19 trilyon 869 milyar 747 milyon TL oldu

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2026 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36,0 artarak 19 trilyon 869 milyar 747 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 438 milyar 347 milyon olarak gerçekleşti.

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Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2026 yılının ikinci çeyreğinde %3,5 arttı

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Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %3,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %1,8 azalırken gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %0,6 arttı.

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Mal ve hizmet ihracatı 2026 yılının ikinci çeyreğinde %3,4, ithalatı ise %6,4 azaldı

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Mal ve hizmet ihracatı, 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %3,4, ithalatı ise %6,4 azaldı.

İşgücü ödemeleri 2026 yılının ikinci çeyreğinde %36,7 arttı

İşgücü ödemeleri, 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36,7 arttı. Net işletme artığı/karma gelir %38,7 arttı.

İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı %38,1 oldu

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde %38,3 iken, bu oran 2026 yılı ikinci çeyreğinde %38,1 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise geçen yılın ikinci çeyreğinde %41,3 iken, 2026 yılı ikinci çeyreğinde %41,6 oldu.

 

 

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