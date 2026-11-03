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Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı

03.11.2026 - 10:01 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Ekim Ayı Enflasyonu#Enflasyon Rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini bugün saat 10.00’da açıkladı. Enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2,58 yıllık bazda yüzde 29,77 oldu.

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TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,58 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %27,52 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %29,77 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,23 artış olarak gerçekleşti.

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TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %27,73 arttı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,73 artış, ulaştırmada %36,39 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %40,24 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 6,81, ulaştırmada 6,10 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 4,71 yüzde puan oldu.

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TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %3,50 arttı

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En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,50 artış, ulaştırmada %2,02 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,84 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,84, ulaştırmada 0,36 ve konutta 0,34 yüzde puan oldu. (Ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'de, ana harcama gruplarının genel endeksteki aylık ve yıllık değişime olan katkıları Ek Tablo-3'tedir).

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Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Ekim ayı itibarıyla, 29 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 11 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 134 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

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Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %28,46 arttı, aylık %2,00 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,87 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,46 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %30,45 artış olarak gerçekleşti.

 

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