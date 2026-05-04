Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaSon dakika: Enflasyon rakamları belli oldu
HaberlerUzmanpara

Son dakika: Enflasyon rakamları belli oldu

04.05.2026 - 10:00 | Son Güncellenme:

#Enflasyon#Ekonomi#TÜİK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 4.18 olarak açıklanırken yıllık enflasyon yüzde 32,37 olarak açıklandı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %32,37 arttı, aylık %4,18 arttı. TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %4,18 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,43 artış olarak gerçekleşti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %34,55 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,55 artış, ulaştırmada %35,06 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %46,60 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,72, ulaştırmada 5,66 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,30 yüzde puan oldu.

Son dakika... Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kira zam oranı belli oldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİREv sahibi ve kiracılar dikkat: Kira zam oranı belli olduHaberi Görüntüle

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla, 19 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 147 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %30,51 ARTTI, AYLIK %3,42 ARTTI

Haberin Devamı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,42 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,72 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,51 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,01 artış olarak gerçekleşti.

Haberin Devamı

Son dakika: Enflasyon rakamları belli oldu

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de rakamlara ilişkin açıklama geldi. Bakan Şimşek, "Nisanda enflasyon aylık yüzde 4,2, yıllık yüzde 32,4 gerçekleşti. Hizmetlerde enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre 14,3 puan iyileşerek yıllık yüzde 40,3, temel mallarda yüzde 16,5 oldu. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatları kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da, bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkânları çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını artıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz." dedi.

Savaş tüm dengeleri değiştirdi: Altında büyük kayıp!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSavaş tüm dengeleri değiştirdi: Altında büyük kayıp!Haberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Memur ve emekliler dikkat 4 aylık zam farkı netleşti
Memur ve emekliler dikkat! 4 aylık zam farkı netleşti
Ailenin geçmişi de dram Şişlideki kayınvalide dehşetinde yeni detaylar
Ailenin geçmişi de dram! Şişli'deki kayınvalide dehşetinde yeni detaylar
Tedesco ile yönetim arasında Sörloth gerilimi
Tedesco ile yönetim arasında Sörloth gerilimi!
Eşi için alamadı üreticisi oldu Evin bahçesinde başladı: ‘Getirisi çok yüksek’
Eşi için alamadı üreticisi oldu! Evin bahçesinde başladı: ‘Getirisi çok yüksek’
Yazarlar
Özay Şendir
Özay Şendir'Süreç' üzerine varsayımlar...
Tunca Bengin
Tunca BenginKurban celladıyla kucaklaşır mı?..
Cem Kılıç
Cem KılıçÇalışan anneler için 24 hafta izin dönemi
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerCHP eylemselliğinde yeni aşama
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşHürmüz hesapları ve gerçekler
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalTrump, kurşun askerlerini geri çekiyor!
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesZayıflama iğneleri: Mucize mi, bekleyen soru işaretleri mi?
Asu Maro
Asu MaroBaharla beraber uyanan umutlar
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerBüyük Dil Modellerinin Hakikat ile İmtihanı
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar
Doğu Akdenizde 7lik deprem endişesi İşaret edilen bölge Uzun süredir büyük deprem üretmedi
Doğu Akdeniz'de 7'lik deprem endişesi! İşaret edilen bölge! 'Uzun süredir büyük deprem üretmedi'
Yer: Erzincan Yaban hayatının gizli yıldızı: İlk kez bu kadar net görüntülendi
Yer: Erzincan! Yaban hayatının gizli yıldızı: İlk kez bu kadar net görüntülendi
Kaderleri bir günde değişti, 85 haneli köy haritadan silinebilir: Durum çok ciddi
Kaderleri bir günde değişti, 85 haneli köy haritadan silinebilir: Durum çok ciddi