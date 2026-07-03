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UzmanparaSon dakika: Enflasyon rakamları belli oldu!
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Son dakika: Enflasyon rakamları belli oldu!

03.07.2026 - 10:01 | Son Güncellenme:

#Enflasyon#TÜİK#Aylık Enflasyon

TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 0,99 olarak açıklanırken yıllık enflasyon yüzde 32,11 oldu.

Son dakika: Enflasyon rakamları belli oldu

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,99 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,76 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,03 artış olarak gerçekleşti.

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TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %35,45 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %35,45 artış, ulaştırmada %31,15 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %45,14 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,61, ulaştırmada 5,19 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5,92 yüzde puan oldu.

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Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Haziran ayı itibarıyla, 26 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 10 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 138 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

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ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %31,18 ARTTI, AYLIK %1,66 ARTTI

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İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,66 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,18 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,49 artış olarak gerçekleşti.

Son dakika: Enflasyon rakamları belli oldu
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