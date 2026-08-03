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UzmanparaSon dakika: Enflasyon rakamları belli oldu
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Son dakika: Enflasyon rakamları belli oldu

03.08.2026 - 10:00 | Son Güncellenme:

#TÜİK#Enflasyon#Ekonomi

TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 1,78 artarken yıllık enflasyon yüzde 31,75 olarak gerçekleşti.

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TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,78 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,86 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,75 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,90 artış olarak gerçekleşti.

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TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %37,53 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %37,53 artış, ulaştırmada %30,83 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %40,32 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,94, ulaştırmada 5,22 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5,21 yüzde puan oldu.

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TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %1,61 ARTTI

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En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,61 artış, ulaştırmada %2,59 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,25 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,40, ulaştırmada 0,44 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.

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Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 50 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 117 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

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ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %30,98 ARTTI, AYLIK %1,66 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,66 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,78 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,98 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,28 artış olarak gerçekleşti.

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