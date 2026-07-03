Son dakika: Enflasyon rakamları sonrası tüm ödemeler değişti! Kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı...

Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren artış, yalnızca sosyal yardımlarla sınırlı kalmadı. Memur maaş katsayısına bağlı olarak belirlenen kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti de zam sonrası değişen kalemler arasında yer aldı.

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Yeni düzenlemeyle birlikte hem sosyal destek alan vatandaşların hem de çalışma hayatı ve askerlik yükümlülüğüyle ilgili ödeme yapacak kişilerin merak ettiği güncel tutarlar yeniden gündeme geldi.

İşte zam sonrası engelli aylığı, 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı, kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücretinde oluşan yeni rakamlar...

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EVDE BAKIM YARDIMI:

13 bin 877 lira 23 kuruştan, 1.874 lira 81 kuruş zamla 15 bin 752 lira 05 kuruşa yükseldi.

65 YAŞ AYLIĞI:

6 bin 393 lira 01 kuruştan, 863 lira 70 kuruş zamla 7 bin 256 lira 71 kuruşa çıktı.

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ENGELLİ AYLIĞI YÜZDE 40-69 ARASI:

5 bin 103 lira 33 kuruştan, 689 lira 46 kuruş zamla 5 bin 792 lira 79 kuruş oldu.

ENGELLİ AYLIĞI YÜZDE 70 VE ÜZERİ:

7 bin 655 liradan, 1.034 lira 19 kuruş zamla 8 bin 689 lira 19 kuruşa yükseldi.

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18 YAŞ ALTI ENGELLİ AYLIĞI:

5 bin 103 lira 33 kuruştan, 689 lira 46 kuruş zamla 5 bin 792 lira 79 kuruşa çıktı.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI:

64 bin 948 lira 77 kuruştan, 8.774 lira 58 kuruş zamla 73 bin 723 lira 35 kuruşa yükseldi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ:

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416 bin 361 lira 30 kuruştan, 56 bin 250 lira 41 kuruş zamla 472 bin 611 lira 71 kuruş oldu.