Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
HaberlerUzmanpara

Son dakika: Engelliye ÖTV'siz araç kararı Resmi Gazete'de! İşte ÖTV muafiyetli otomobiller

17.04.2026 - 08:37 | Son Güncellenme:

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, engellilerin ÖTV muafiyetli araç alımına ilişkin kriterler yeniden belirlendi. İşte tüm detaylar...

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Meclis Genel Kurulu'nda nisan ayı başında kabul edilerek yasalaşan düzenlemeyle birlikte bedelli askerlik ücreti 335 bin liradan 417 bin liraya yükseldi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
İNDİRİMLİ KONUT

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla depremzedeler peşin ödemeleri durumunda indirimli konut alabilecek. İlk konutlar için yüzde 74, ilk iş yerleri için yüzde 48 oranında indirim uygulanacak.

BİREYSEL EMEKLİLİK ÖDEMELERİ

Ayrıca bahis reklamı harcamaları, kurumlar vergisi ve gelir vergisi matrahından düşülemeyecek. İşverenlerin çalışanlar adına yaptığı bireysel emeklilik ödemelerinin bir kısmı, sosyal güvenlik priminden muaf tutulacak.

ENGELLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ

Son anda teklifte yapılan değişikle ortopedik engel oranı yüzde 40'ın üzerinde olan kişilerin ÖTV'siz araç almasının da önü açıldı. Resmi Gazete'de yer alan kararla ortopedik engelleri nedeniyle ehliyet alamayan kişiler 10 yılda bir kez olmak üzere ÖTV'siz araç satın alabilecek.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR 2026 MARKA VE MODELLERİ

Haberin Devamı

En az yüzde 40 yerli olması şartı nedeniyle Togg T10X ve T10F, Fiat Egea Sedan ve Egea Cross, Renault Clio, Megane Sedan ve Duster, Toyota Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR, Hyundai i20 ve Bayon alınabiliyor.

Haberin Devamı

Fıat marka araç kapsamında bugün bayilere gidildiğinde ÖTV muafiyeti kapsamında yer alan araçlar Fiat Egea Sedan, Fiat Egea Cross, Fiat Ulysse modelleri kapsama giriyor.

Renault'da Duster, Megane ve Clio model araçlar ÖTV muafiyeti kapsamında alınabiliyor.

