Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaSon dakika... Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kira zam oranı belli oldu
HaberlerUzmanpara

Son dakika... Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kira zam oranı belli oldu

05.06.2026 - 10:05 | Son Güncellenme:

#Enflasyon#Kira Zam Oranı#Konut Kiraları

TÜİK, Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Haziran ayı kira zammı oranındaki üst sınır belli oldu. İşte detaylar...

Konut kiralarında yüzde 25 zam tavanının kaldırılması ve Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte konut ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı da belirlendi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Zam oranı yüzde 32,24 olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti.

Böylece Haziran ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu. Buna göre Haziran ayında kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 32,24 oldu.

Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiriyor! 5 aylık zam oranı netleşti
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMilyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiriyor! 5 aylık zam oranı netleştiHaberi Görüntüle
Son dakika...Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMayıs ayı enflasyon rakamları belli olduHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Dilan-Engin Polat’ın koruması Can Polat cinayetinde yeni gelişme
Dilan-Engin Polat’ın koruması Can Polat cinayetinde yeni gelişme
İşte memur ve emeklinin yeni maaş tablosu
İşte memur ve emeklinin yeni maaş tablosu
Galatasarayın Can Uzun teklifi ortaya çıktı Icardiye dünya yıldızı alternatif
Galatasaray'ın Can Uzun teklifi ortaya çıktı! Icardi'ye dünya yıldızı alternatif
Şarjöründeki tüm mermileri sıkarak oğlunu öldürdü İfadesi ortaya çıktı
Şarjöründeki tüm mermileri sıkarak oğlunu öldürdü! İfadesi ortaya çıktı
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirKaybolan yıllarımı verseler demeyelim de...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüDoğru okul?..
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşGaziantep modeli ve çikolata fabrikası
Güldener Sonumut
Güldener Sonumut‘Sözde’ düşman, NATO’da dost
Mehmet Tez
Mehmet TezDünya yıkılırken yaptıklarımız (*)
Osman Gençer
Osman Gençerİzinli işkence ne zaman bitecek
Atilay Kandemir
Atilay KandemirYıl dönümü kutlaması
İlgili Haberler
Son dakika...Reyhanlıdaki terör saldırısı davasında karar açıklandı
Son dakika...Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
250 kilometrelik soygun planı Kağıthaneden Boluya gittiler, aynı gün yakalandılar
250 kilometrelik soygun planı! Kağıthane'den Bolu'ya gittiler, aynı gün yakalandılar
Konyada vahşet apartmanı Katil en yakınındaki kişi çıktı
Konya'da vahşet apartmanı! Katil en yakınındaki kişi çıktı
Altın ve dövizlerle kayıplara karışmışlardı Firari kuyumculara mahkemeden 696 yıl hapis kararı
Altın ve dövizlerle kayıplara karışmışlardı! Firari kuyumculara mahkemeden 696 yıl hapis kararı