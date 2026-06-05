Son dakika... Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kira zam oranı belli oldu

Konut kiralarında yüzde 25 zam tavanının kaldırılması ve Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte konut ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı da belirlendi.

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Zam oranı yüzde 32,24 olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti.

Böylece Haziran ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu. Buna göre Haziran ayında kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 32,24 oldu.