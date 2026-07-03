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UzmanparaSon dakika... Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kira zam oranı belli oldu
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Son dakika... Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kira zam oranı belli oldu

03.07.2026 - 10:02 | Son Güncellenme:

#Kira Zam Oranı#Konut Kiraları#İş Yeri Kiraları

TÜİK, Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Temmuz ayı kira zammı oranındaki üst sınır belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika... Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kira zam oranı belli oldu

Konut kiralarında yüzde 25 zam tavanının kaldırılması ve Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte konut ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı da belirlendi.

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Zam oranı yüzde 32,03 olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti.

Böylece Temmuz ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu. Buna göre Haziran ayında kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 32,03 oldu.

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