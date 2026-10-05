Konut kiralarında yüzde 25 zam tavanının kaldırılması ve Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte konut ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı da belirlendi. Kira enflasyonu 54 ayın en düşük seviyesinde...Ekim ayı kira sözleşmelerinde en fazla 31.49 artış yapılabilecek.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti.

Böylece Ekim ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu. Buna göre Ekim ayında kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 31,49 oldu.