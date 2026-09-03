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UzmanparaSon dakika: Eylül ayı kira zam oranı belli oldu
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Son dakika: Eylül ayı kira zam oranı belli oldu

03.09.2026 - 10:02 | Son Güncellenme:

#Kira Artışı#Enflasyon#Konut Kiraları

Türkiye İstatistik Kurumu, kiralara gelecek zamma ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Buna göre eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 olarak gerçekleşti.

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Ağustos ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 1,84 yıllık yüzde 31,51 oldu. 

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Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanıyor. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılıyor.

Son dakika: Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
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