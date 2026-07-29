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Son dakika: Fed faiz kararı belli oldu

29.07.2026 - 21:00 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Fed Faiz Kararı#Ekonomik Gelişmeler

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu.

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Son dakika: Fed faiz kararı belli oldu

Fed, üç bölgesel başkanın faiz artışı yönündeki karşı oyuna rağmen politika faizini sabit tuttu. Federal Açık Piyasa Komitesi, politika faizini %3,50-%3,75 aralığında bırakma kararını 3'e karşı 9 oyla aldı. Fed, haziran toplantısındaki politika metnini değiştirmedi.

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Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, 25 baz puanlık faiz artışı yönünde oy kullandı.

KARŞI OY KULLANMASI 2016'DAN BU YANA İLK KEZ GERÇEKLEŞTİ

Üç üyenin aynı politika değişikliği yönünde karşı oy kullanması 2016'dan bu yana ilk kez gerçekleşti. Karşı oylar, beş yıldır Fed'in hedefinin üzerinde seyreden enflasyona müdahale edilmesi yönündeki baskının banka içinde güçlendiğine işaret etti.

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EKONOMİK FAALİYET GÜÇLÜ SEYRİNİ KORUYOR

Fed, Orta Doğu’daki çatışmadan kaynaklanan yüksek belirsizliğe rağmen ekonomik faaliyetin güçlü bir hızda genişlediğini bildirdi. Fed, verimlilik artışı ile sermaye yatırımlarının güçlü olduğunu, istihdam artışının iş gücündeki büyümeye ayak uydurduğunu ve işsizlik oranının çok az değiştiğini aktardı.

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ENFLASYON HEDEFİN ÜZERİNDE KALMAYI SÜRDÜRÜYOR

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Fed, enerji dahil belirli sektörlerde fiyat artışlarına yol açan arz şoklarının etkisiyle enflasyonun %2 hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdüğünü belirtti. Fed, fiyat istikrarını sağlayacağını vurguladı. 

 

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