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Son dakika: Fed faiz kararı belli oldu

16.09.2026 - 21:00 | Son Güncellenme:

#Fed Faiz Kararı#Merkez Bankası#Ekonomi

ABD Merkez Bankası (Fed) 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderek, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltti. Fed 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırdı.

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Son dakika: Fed faiz kararı belli oldu

Fed'den yapılan açıklamada, faiz artırım kararının oy birliğiyle alındığı bildirildi.

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Açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) ikili görevini desteklemek amacıyla federal fon oranı hedef aralığını 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 seviyesine yükseltme kararı aldığı belirtildi.

Ekonomik faaliyetin sağlam bir hızda genişlediğine işaret edilen açıklamada, kısmen jeopolitik gelişmeler nedeniyle belirsizliğin yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesine rağmen yurt içi harcamaların dirençli seyrettiği kaydedildi.

Açıklamada, verimlilik artışının güçlü, sermaye yatırımlarının ise sağlam olduğu belirtilerek, istihdam artışlarının iş gücündeki artışla aynı hızda olduğu ve işsizlik oranının önemli ölçüde değişmediği aktarıldı.

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Enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bugünkü politika hamlesi, Komite'nin yüzde 2'lik hedefine daha zamanlı bir dönüşü destekleyecektir. Komite, fiyat istikrarını sağlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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FED EN SON 2023'TE FAİZ ARTIRMIŞTI

Fed, politika faizinde geçen yıl eylül, ekim ve aralık aylarında toplam 75 baz puan indirime gitmesinin ardından bu yılın ilk beş toplantısında da politika faizini sabit tutmuştu.

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Son dönemde ülkede iş gücü piyasasının güçlü, enflasyonun ise hedefin üzerinde kalmaya devam ettiğine işaret eden veriler, faiz artışı beklentilerini güçlendirmişti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Banka, en son Temmuz 2023’te yüksek enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltmişti.

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ABD Merkez Bankasının (Fed) ekonomiye ilişkin tahminleri, bankanın bu yıl bir faiz artışı daha yapabileceğini ortaya koydu.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artışla yüzde 3,75-4 aralığına yükselten Fed, ekonomiye yönelik tahminlerini de açıkladı.

Fed, federal fon oranına ilişkin yıl sonu tahminini haziran ayında öngördüğü yüzde 3,8'den yüzde 4,1'e yükseltti.

Banka, federal fon oranına ilişkin 2027 tahminini yüzde 3,6'dan yüzde 4,1'e ve 2028 tahminini yüzde 3,4'ten yüzde 3,9'a yükseltti, 2029 için de yüzde 3,6 olarak belirledi. Fed uzun dönem ortalama faiz beklentisini ise yüzde 3,1'den yüzde 3,2'ye revize etti.

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Söz konusu tahminler, Fed'in 2026'da bir faiz artışı daha yapılabileceğinin sinyalini verdi. 

ÇOĞU YETKİLİ BU YIL BİR FAİZ ARTIŞI DAHA ÖNGÖRÜYOR

FOMC üyelerinin gelecekteki faiz beklentilerini gösteren nokta grafiği de 18 yetkiliden 16'sının bu yıl en az bir faiz artışı daha öngördüğünü ortaya koydu.

Nokta grafiğine göre, sadece dört yetkilinin 2027'de faiz oranının yüzde 4'ün altında olmasını beklediği görüldü.

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ENFLASYON TAHMİNİ BU YIL İÇİN YÜKSELTİLDİ

Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye yükseltilirken, 2027 için yüzde 2,3 olarak korundu. Enflasyon tahminini 2028 için yüzde 2'den yüzde 2,1'e revize eden Fed, 2029 için yüzde 2 olarak belirledi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 3,3'ten yüzde 3,4'e çıkarılırken, 2027 için yüzde 2,5'te bırakıldı. Bankanın çekirdek enflasyon tahmini 2028 için yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye yükseltilirken, 2029 için yüzde 2 oldu.

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BU YILKİ BÜYÜME TAHMİNİNDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahmini, bu yıl için yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e ve 2027 için yüzde 2,3'ten yüzde 2,4'e çıkarıldı. Büyüme tahmini 2028 için yüzde 2,2 olarak korunurken, 2029 için yüzde 2,1 olarak belirlendi.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler bu yıl ve 2027 için yüzde 4,3'ten yüzde 4,1'e, 2028 için yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e indirildi. İşsizlik oranı tahmini 2029 için de yüzde 4,1 oldu.

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