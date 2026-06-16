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UzmanparaSon dakika... Halkalı-Arnavutköy metro hattı açılış tarihi belli oldu
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Son dakika... Halkalı-Arnavutköy metro hattı açılış tarihi belli oldu

16.06.2026 - 12:32 | Son Güncellenme:

#Metto#Halkalı#Arnavutköy

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Hattı’nın Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Halkalı-Arnavutköy Hattı’nın 19 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle hizmete açılacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Arnavutköy Hattı hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Halkalı-Arnavutköy Hattı’nın 19 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle hizmete açılacağını bildirdi.

Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi’ni Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve İstanbul Havalimanı – Halkalı Metro Hattı olarak 2 bölümde planladıklarını belirten Bakan Uraloğlu,  “Gayrettepe – İstanbul Havalimanı hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023’te, Kağıthane – Gayrettepe arasını ise 29 Ocak 2024 tarihinde hizmete açmıştık. Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane arasını da 19 Mart 2024 tarihinde devreye almıştık.” dedi. 

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21,75 KİLOMETRELİK HALKALI-ARNAVUTKÖY HATTINDA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaları tamamladıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 
“21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaları tamamladık. Bu kapsamda Halkalı-Arnavutköy arasında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı İstasyonlarımızı hizmete alacağız.” bilgisini paylaştı.

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HALKALI-İSTANBUL HAVALİMANI ARASI 30 DAKİKAYA DÜŞECEK

Uraloğlu, hattın tamamının işletmeye alınmasıyla Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Metrosu ile İbn Haldun Üniversitesi İstasyonunda, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir İstasyonunda, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Olimpiyatköy İstasyonunda, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile Halkalı Stadı İstasyonunda entegrasyonun sağlanacağını söyledi. 

Halkalı İstasyonunda ise hattın MARMARAY ile entegre olacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Sağlanan bu entegrasyonlar sayesinde; Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşecek.” dedi.

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Son dakika... Halkalı-Arnavutköy metro hattı açılış tarihi belli oldu

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