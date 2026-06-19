Son dakika...Halkalı-İstanbul Havalimanı arası 30 dakika! Türkiye'nin en hızlı metrosu açılıyor

Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve İstanbul Havalimanı-Halkalı olmak üzere iki ayrı metro hattı olarak planlanmıştı. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimi 22 Ocak 2023'te, Kağıthane-Gayrettepe kesimi 29 Ocak 2024'te hizmete açılmıştı. İstanbul Havalimanı-Halkalı hattının 14 kilometrelik Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane kesimi ise depo bağlantı hatlarıyla birlikte 19 Mart 2024'te devreye alınmıştı.

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"İSTANBUL'UN BÜTÜN SİSTEMLERİ İLE ENTEGRE BİR HAT OLACAK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu CNN TÜRK canlı yayınında Türkiye'nin en hızlı ve en uzun metrosuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Halkalı İstasyonu'ndayız. Raylı sistemlerin kesiştiği nokta olarak tarif edebiliriz. Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy ve Halkalı metro hattında Arnavutköy - Halkalı arasındaki 22 km'lik bölümü Cumhurbaşkanı'mızın katılımıyla hizmete açacağız. Marmarayla beraber Avrupa yakasında çok önemli bir ring. Marmaray ve İstanbul'un bütün sistemleri ile entegre bir hat olacak.

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İstanbul trafiğini metro ağı örerek çözeceğiz. İstanbul'a 1000 km metro ağı ihtiyacımız var. Şu anda 380 km civarındayız. Bugün yapılacak açılışla bunu 400'lere çıkaracağız. Bir 600 km daha yeni raylı sistemi İstanbul'a getirerek vatandaşın trafikte geçirdiği zamanı azaltacağız. Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na yarım saatte gidebileceksiniz. Gayrrettepe'den Havalimanı'na da 25 - 27 dakikada gidilebilecek. Kilyos tüneli çalışmalarımız sürüyor.

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Büyükşehir Belediyesi'nin daha çok gayret etmesi gerekiyor. Bizde onların bekleyen projesi yok. Ne getirirlerse onaylıyoruz. Bu Halkalı Garı ayrıca Avrupa'ya giden ana kapı durumunda. Havalimanına giden metroyu 120 km hızla işleteceğiz. Dünyada bu hızla işletilen metro çok azdır. Türkiye'de ilk. Tamamen otomasyonla kontrol edilecek. Kullanılan metro araçları da tamamen yerli ve milli. Halkalı İstasyonu'na mimari görseller de katmaya gayret ettik. Hem pırıl pırıl hem güzel bir ortamda vatandaşlarımı seyahat ettirmiş olacağız.

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METRO ULAŞIMI ÜCRETSİZ OLACAK MI?

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Bakanlık olarak son 23-24 senede İstanbul'a 2 trilyon liranın üzerinde yatırım yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız önce vatandaşlara hitap edecek sonra kurdeleyi keserek hattı hizmete açacak. Metronun açılışta ücretsiz olup olmayacağı ise sayın Cumhurbaşkanımızın takdirinde.