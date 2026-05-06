Kamikaze İHA tehdidine yerli çözüm! TUNGA-X maliyetiyle dikkat çekiyor
Kamikaze İHA tehdidine yerli çözüm! TUNGA-X maliyetiyle dikkat çekiyor

06.05.2026 - 16:55 | Son Güncellenme:

Sercan Dinç
Türk savunma sanayiinin öncü şirketlerinden STM, dron avcısı TUNGA-X’i SAHA 2026 Fuarı’nda ilk kez tanıttı. İHA tespit radarlarıyla entegre çalışarak düşman İHA unsurlarını havada imha etmek üzere tasarlanan TUNGA-X, yüksek sürati ve otonom görev kabiliyetiyle dikkat çekerken STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz de çarpıcı mesajlar verdi.

SERCAN DİNÇ / MİLLİYET.COM.TR - Türk savunma sanayiinde milli ve yenilikçi sistemler geliştiren, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., otonom sistemler alanında yeni çözümlerine bir yenisini daha ekledi. Özellikle asimetrik savaş sahasında giderek artan düşük maliyetli kamikaze İHA tehditlerine karşı geliştirilen TUNGA-X Interceptor (Önleyici) İHA, SAHA 2026’da ilk kez sergilendi.

ASİMETRİK TEHDİTLERE KARŞI MALİYET ETKİN BİR KALKAN

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, insansız hava araçlarının modern muharebe sahasındaki dönüştürücü etkisine vurgu yaparak şu açıklamaları yaptı; “Günümüzde düşük maliyetli ancak etkisi yüksek sabit kanatlı kamikaze İHA’ların kritik tesisleri tehdit etmesi, savunma stratejilerimizde yeni bir sayfa açmamızı gerektirdi. Bu tip tehditleri çok daha pahalı hava savunma füzeleriyle önlemek sürdürülebilir bir maliyet yönetimi sunmuyor. TUNGA-X, tam da bu noktada devreye giriyor. Yaklaşık 300 km/s gibi çok yüksek süratlere ulaşabilen, radarla entegre çalışan ve hedefi havada imha eden bu avcı dron sistemimizle, kullanıcıya asimetrik tehditler karşısında hem teknolojik hem de maliyet etkin bir üstünlük sağlıyoruz. STM olarak, otonom sistemlerdeki tecrübemizi anti-İHA sahasına taşımanın gururunu yaşıyoruz.”

KAMİKAZE İHA TEHDİDİNE YERLİ CEVAP

Avcı Dron TUNGA-X, çok rotorlu mimarisi sayesinde dar alanlardan veya hareketli platformlardan dikey kalkış yapabiliyor. STM’nin yapay zeka ve otonomi alanındaki yetkinliklerinin aktarıldığı TUNGA X manuel ve otonom modlarda uçuş yaparken, görüntü işleme tabanlı otonom hedef takip özelliği ile dikkat çekiyor.

Radar tarafından 10 km menzilden tespit edilen bir tehdit unsuru, anlık olarak TUNGA-X’e bildiriliyor. Sistem, tahmin edilen yaklaşma koridoruna hızla intikal ederek, hedefi gece-gündüz EO/IR kamera üzerinden doğruluyor ve yaklaşma tapalı infilak mekanizmasıyla havada etkisiz hale getiriyor. Sistem, döner kanat yapısı sayesinde, görev iptal seçeneği ile güvenli şekilde geri dönüş kabiliyetine sahip. Hem şehir içi hem de kırsal sahalarda konuşlandırılabilen Türkiye’nin avcı dronu, farklı taşıyıcı platformlara entegre edilebilecek bir modüler yapıya sahip.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

- Harp Başlığı: 750 gr (Mühimmat + Tapa)
- Uçuş Süresi: 15 dakika
- Hız: 300 km/s (Maksimum)
- Menzil: 25 km (150 km/h - 1500 m AGL)
- Max İrtifa: 5000 m (AGL)
- Taarruz Modları: GNSS Güdüm/Optik Güdüm

