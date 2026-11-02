Kasko ödemesine 'çukur' engeli! 5 gün ve fotoğraf şartına dikkat

İstanbul’da altyapı çalışmaları, yağışlar ve asfaltın zamanla aşınması nedeniyle oluşan çukurlar, sürücülerin kabusu haline geldi. Özellikle Beyoğlu, Büyükçekmece, Avcılar, Esenler, Küçükçekmece ve Arnavutköy gibi ilçelerde sürücüler, bozuk yollar nedeniyle hem kaza tehlikesi yaşıyor hem de yüksek tamir masraflarıyla karşılaşıyor.

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Yollardaki çukurlardan kaçmak için yapılan ani manevralar trafik güvenliğini tehlikeye atarken, özellikle motosiklet sürücüleri ve kuryeler ciddi risk altında kalıyor. Vatandaşlar, uzun süredir tamamlanmayan altyapı çalışmalarına tepki göstererek belediyelerden kalıcı çözüm bekliyor.

BİR ÇUKURUN FATURASI 191 BİN LİRAYI AŞTI

Bayrampaşa’da bir otomobilin alt kısmı, rögar kapağı çevresindeki çukurlar nedeniyle hasar gördü. Araçta yapılan incelemede tamir masrafının 191 bin 550 lira olduğu belirlendi. Olayın ardından belediye ekipleri yoldaki çukurları onardı.

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Arnavutköy’de ise esnaf, derin çukurlar nedeniyle çok sayıda aracın jantının kırıldığını ve plakalarının düştüğünü belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.

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KASKO ÖDEME YAPMAYABİLİR

Sigorta Tatbikatçıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Balkır Demirkan, çukur nedeniyle hasar gören araçların kullanılmaya devam edilmesinin kasko ödemelerini riske atabileceğini belirterek sürücülerin kazanın ardından araçlarını hareket ettirmemeleri gerektiği uyarısında bulundu.

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Çukur nedeniyle kaza yapan sürücülerin öncelikle araçlarını güvenli bir alana çekerek kasko şirketleriyle iletişime geçmeleri gerektiğini belirten Demirkan, kazanın çukurdan kaynaklandığını ortaya koyacak fotoğrafların çekilmesinin önem taşıdığını söyledi.

Özellikle karter veya motor hasarı oluşan araçların sürülmemesi gerektiğini vurgulayan Demirkan, karteri delinen aracın kullanılmaya devam edilmesi halinde motorun yağsız çalışabileceğini ve oluşan ek hasarın sigorta şirketi tarafından karşılanmayabileceğini söyledi.

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HER LASTİK VE JANT HASARI KARŞILANMIYOR

Çukur nedeniyle oluşan zararların kasko poliçesinin kapsamına göre karşılandığını belirten Demirkan, bazı poliçelerde yalnızca lastikte meydana gelen hasarın ödenmediğini ifade etti. Ancak aracın başka bölümlerinde de hasar oluşması durumunda ödeme yapılabileceğini, bazı sigorta şirketlerinin ise ek prim karşılığında lastik teminatı sunduğunu aktardı.

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Demirkan, sigorta ödemesi için hasarın eskime veya bakımsızlıktan değil, ani bir darbeden kaynaklandığının belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

"HASARI 5 İŞ GÜNÜ İÇİNDE BİLDİRİN"

Çukura giren sürücülerin olay yerini ve araçtaki hasarı fotoğraflaması, varsa tanıkların iletişim bilgilerini alması ve eksper incelemesinden önce onarıma başlamaması gerekiyor.

Demirkan, hasarın öğrenildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde sigorta şirketine bildirilmesi gerektiğini belirtti. Geç bildirimin tek başına tazminat hakkını ortadan kaldırmadığını ancak zararın büyümesi veya hasarın tespitinin zorlaşması halinde ödemede indirim yapılabileceğini söyledi.

Araçta yağ sızıntısı veya arıza uyarısı görülmesi halinde sürüşe devam edilmemesi ve çekici çağrılması öneriliyor.

TRAFİK SİGORTASI ÇUKUR HASARINI KARŞILAMIYOR

Zorunlu trafik sigortasının sürücünün kendi aracında oluşan çukur kaynaklı hasarları karşılamadığını belirten Demirkan, bu tür zararların poliçe şartlarına bağlı olarak kasko kapsamında değerlendirildiğini ifade etti.

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Konut ve iş yerlerinde çukur ve yol bozukluklarından kaynaklanan hasarların karşılanabilmesi için poliçelerdeki ek teminatların incelenmesi gerektiğini belirten Demirkan, şunları kaydetti:

"Çukura giren araçların binalara çarpması, yol çökmesi veya su baskını gibi durumlarda konut ve iş yeri sigortaları, poliçe kapsamına göre devreye girebilir. Bu nedenle kara taşıtları çarpması, sel ve su baskını, dahili su ve yer kayması gibi teminatların kontrol edilmesi gerekir. Depremle ilgisi olmayan bu tür zararlar DASK kapsamında değildir. Sigortası bulunmayan konut ve iş yeri sahipleri ise zararlarını tespit ettirerek sorumlu idareye başvurabilir. Bu süreçte mahkeme aracılığıyla delil tespiti yaptırılması önem taşır."

KASKOSU OLMAYAN SÜRÜCÜLER DE ZARARINI KARŞILATABİLİR

Avukat Talha Duman ise bozuk yol ve çukurlar nedeniyle meydana gelen tek taraflı kazalarda oluşan hasarların kasko kapsamında karşılanabileceğini belirtti. Sürücülerin kaza tespit tutanağıyla birlikte 5 iş günü içinde sigorta şirketine başvurması gerektiğini ifade eden Duman, ödeme yapılmaması halinde şartları sağlayan uyuşmazlıklar için Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulabileceğini, diğer durumlarda ise arabuluculuk sürecinin ardından dava açılabileceğini söyledi.

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Avukat Muhammed Cemil İmamoğulları ise kaskosu bulunmayan sürücülerin de zararlarını sorumlu idari kurumdan tazmin edebileceğini vurguladı. Bunun için kaza tutanağı, fotoğraflar ve hasar faturalarıyla ilgili kuruma dilekçeyle başvurulması gerektiğini belirten İmamoğulları, "30 gün içerisinde idari kurumdan başvuru için herhangi bir yanıt gelmez ise 60 gün içerisinde idare mahkemesine giderek tam yargı davası açabilirsiniz. Bu dava neticesinde de aracınızda oluşan maddi hasarı idari kurumdan tazmin edebilirsiniz." dedi.