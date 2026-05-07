Klasik savaşın sonu! CANİK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral yeni konsepti anlattı

SERCAN DİNÇ / MİLLİYET.COM.TR - Türkiye’nin ve bölgenin en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi buluşmalarından biri haline gelen SAHA Expo 2026 İstanbul’da kapılarını açtı.

Türk savunma sanayinin küresel oyuncusu SYS Grup, fuar kapsamında hem yeni ürün lansmanlarını gerçekleştiriyor hem de "entegre savunma ekosistemi" vizyonuyla uluslararası iş birliklerini de derinleştiriyor.

SAHA 2026’daki sürprizlerden biri de yüksek mühendislik ürünü olan CANiK M3 FALCON oldu. Özellikle hava platformlarının sert operasyonel ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen yeni nesil 12.7x99mm ağır makineli tüfek, fuarda ilk kez sergilendi. Open-bolt (açık mekanizma) yapısıyla aşırı ısınmanın önüne geçen sistem; yüksek atış hızı, sarsılmaz güvenilirliği ve modern muharebe sahasının değişken koşullarına uyum sağlayan esnek yapısıyla dikkati çekiyor.

DÜNYADA SAVAŞ KONSEPTİ DEĞİŞTİ

Dünyada savaş konseptinin değiştiğini söyleyen CANİK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, "Artık yüz yüze çatışmalar yok. Artık küçük silahlar veya hafif makineli tüfekler söz konusu değil. İkincisi büyük araçlar... İster deniz olsun, ister kara olsun, ister hava olsun... Büyük araçlar da artık devre dışı. Konsept değişti. Konsept nereye gitti, teknolojiye. Konsept IT ile beraber insansız araçlara gitti. Yapay zekanın yoğun kullanıldığı, yüksek teknolojinin için içine girdiği silah sistemlerini görüyoruz. Özellikle artık insansız araçlar üzerindeki silahlar bunlar. Yani insansız kara aracı, insansız deniz aracı, insansız hava aracı veya dronlar... Platformlar artık bu. Bu platformlara uygun da silahlar gerekiyor." dedi.

Artık platformların küçüldüğünü ifade eden Aral, "Bundan önceki çatışmalarda bir tankı tahrip etmeniz çok zordu veya bir savaş gemisine zarar vermeniz çok zordu. Veya bir C130 nakliye uçağını düşürmeniz çok zordu. Ama teknoloji artık öyle bir noktada ki bu araçlar maliyet kabul edilmeyecek kadar teknolojisi yüksek ama bedeli ucuz mühimmatlarla veya silahlarla yok edilebiliyor. Siz 15 milyon dolarlık bir tankı maksimum 20-30 bin dolara mal olan 10 tane dron ile fonksiyon dışına atabiliyorsunuz. Ama çalışmaz bırakılıyorsunuz. Yani 15 milyonu 100-150 bin dolarla durdurabiliyorsunuz. Bir savaş gemisini insansız deniz araçlarıyla saha dışına itiyorsunuz. Bu konsept değişti. Yeni konsept ne? Maliyet düşük, teknolojisi yüksek, hareket kabiliyeti yüksek, mobilitesi çok yüksek, deniz-hava-kara araçları, insansız olacak ve bu platformlara uygun da silahlar olacak. Biz bu platformlara uygun silahları zaten üretiyorduk. Belki buna denk geldik, belki bizim vizyonumuz buna denk geldi. Şu anda bizim ürettiğimiz ağır makineli tüfek veya 20/30 milimetre toplar... Bu bahsettiğimiz insansız kara, deniz araçları, hava araçlarına da adapte edilebilir. Yeni savaş konseptinin kulesinin de silahlarının da üretim pozisyonundayız." şeklinde konuştu.

"DÜNYADA İLK 5 ÜRETİCİDEN BİRİYİZ"

"Tabancada hedefimiz dünya markası olmaktı, onu başardık. Çok zor bir şey... Hele ki 200-250 senedir marka olmuş firmalar dururken piyasada bugün CANİK dünyada ilk 5 markadan biridir." diyen Aral sözlerini şöyle sürdürdü; "Biz yılda 600 bin silah üretiyoruz. Ve kendimizi sınırlıyoruz. Yoksa daha fazla üretebiliriz. 600 bin silahla dünyanın ilk 5 üreticisinden biriyiz. Amerika'da en çok satan silahlarda 3. sıradayız. Biz biraz da ağır makineliye atlıyoruz. Bugün ağır makinede NATO standardında üreten 4 firmadan biriyiz, en çok üreten biziz, dolayısıyla en büyük biziz. Yani ağır makinede dünyada en büyük biziz."

GENÇLERE SESLENDİ: SEBAT ETMEK VE ÇALIŞMAK, İSTEĞİMİZ BU...

Gençlere de seslenen bulunan Aral, "Biz şu anda savunma sanayiinde tüm bu işleri gençlerle yapıyoruz. Yazılımından, programından, AR-GE'sinden hepsini genç Türk mühendislerle beraber yapıyoruz. Sebat etmek ve çalışmak... Bizim isteğimiz sadece bu. Gençliğin önü açık..." dedi.