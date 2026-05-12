Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emeklilerin aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Bakan Işıkhan, "Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs arasında yatırıyoruz." dedi.

SSK EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME TAKVİMİ

4A SSK kapsamındaki emeklilerin 2026 Mayıs dönemi gelir ve aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri, tahsis numarasına göre farklı günlerde ödenecek.

Ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 olan emekliler, ödemelerini mevcut ödeme günlerinde alacak.

Ödeme günü 23 ve 24 olan emeklilerin maaş ve ikramiyeleri 21 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılacak.

Ödeme günü 25 ve 26 olan emekliler ise ödemelerini 22 Mayıs tarihinde alacak.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

4B Bağ-Kur kapsamındaki emekliler için de ödeme tarihleri belli oldu.

Ödeme günü 25 ve 26 olan Bağ-Kur emeklilerinin Mayıs ayı aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 21 Mayıs tarihinde yatırılacak.

Ödeme günü 27 ve 28 olan Bağ-Kur emeklileri ise ödemelerini 22 Mayıs tarihinde alacak.

EMEKLİ SANDIĞI İKRAMİYELERİ 20 MAYIS’TA

4C Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin 2026 Kurban Bayramı ikramiyeleri ise 20 Mayıs tarihinde ödenecek.

Böylece emeklilerin bayram öncesi maaş ve ikramiye ödemeleri tamamlanmış olacak.