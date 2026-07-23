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UzmanparaSon dakika: Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Zam farklarının yatacağı tarih belli oldu
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Son dakika: Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Zam farklarının yatacağı tarih belli oldu

23.07.2026 - 12:01 | Son Güncellenme:

#Emekli Maaşları#Enflasyon Farkı#Memur Emeklileri

Memur emeklisi, dul ve yetimlere verilecek enflasyon farkı ödemesinin tarihi belli oldu.

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Son dakika: Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Zam farklarının yatacağı tarih belli oldu

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere fark tutarları, yarın hesaplarına yatırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarı, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek yarın ödenecek.

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Buna göre aylıklarını her ay alanlara temmuz ayına ilişkin bir aylık maaş farkı tutarı yatırılacak. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan "mayıs-haziran-temmuz" döneminde aylık alanlara 1 aylık maaş farkı tutarında, "haziran-temmuz-ağustos" döneminde aylık alanlara 2 aylık maaş farkı tutarında, "temmuz-ağustos-eylül" döneminde aylık alanlara 3 aylık maaş farkı tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi.

Bu kapsamda, 2 milyon 491 bin 370 kişiye 14,5 milyar lira fark tutarı ödenecek. SSK ve Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların aylıkları ise zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandı.

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SGK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 24 Temmuz 2026 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır.

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Buna göre;

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Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; 1 aylık maaş farkı tutarında,

2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; 2 aylık maaş farkı tutarında,

3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; 3 aylık maaş farkı tutarında,

aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2 milyon 491 bin 370 kişiye ödenecek fark tutarı 14,5 Milyar TL'dir.

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5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır."

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