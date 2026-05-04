Son dakika: Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiriyor! 4 aylık zam farkı netleşti: İşte emeklilerin alacağı zam oranı

04.05.2026 - 10:13 | Son Güncellenme:
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren Ocak ve Temmuz dönemi zam takviminde hareketlilik sürüyor. Nisan ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıtılacak 6 aylık enflasyon farkının ikinci basamağı tamamlanmış oldu.
ENFLASYON NİSAN AYINDA YÜZDE 4,18 ARTTI
TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,18 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda bakıldığında ise enflasyonun yüzde 32,37 seviyesine ulaştığı kaydedildi. Bu veriler, emeklilerin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranının hesaplanmasında temel gösterge olarak kayıtlara geçti.
EMEKLİLER ŞİMDİDEN YÜZDE 14,64 ZAMMA HAK KAZANDI
Yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon rakamları belirleyici rol oynuyor. Yılın ilk 6 ayı için yüzde 12,19 oranında zam alan emekliler, nisan ayı verilerinin eklenmesiyle birlikte Temmuz dönemi için şimdiden yüzde 14, 64 oranında bir artışa hak kazanmış durumda.
MEMURLARIN ALACAĞI ZAM ORANI BELLİ OLDU
Memur ve memur emeklileri 4 aylık enflasyon verisine ve toplu sözleşmeden gelen zam oranlarına göre yüzde 10,51 oranında zammı şimdiden hak etti. Yüzde 10,51'lik artışla birlikte yeni maaşların şöyle olması bekleniyor:
Şube Müdürü: 104.306 TL
Memur (Üniversite mezunu) : 71.165 TL
Uzman Öğretmen: 89.755 TL
Öğretmen: 81.079 TL
Başkomiser: 98.591 TL
Polis Memuru: 90.195 TL
Uzman Doktor: 166.236 TL
Hemşire: 82.628 TL
Mühendis: 106.323 TL
Teknisyen: 73.898 TL
Profesör: 149.287 TL
Araştırma Görevlisi: 100.087 TL
Vaiz: 84.710 TL
Avukat: 99.459 TL
Zam oranının nihai halini alması için önümüzdeki iki aylık sürecin verileri bekleniyor. Mayıs ve haziran aylarına ilişkin TÜFE rakamlarının TÜİK tarafından kamuoyuna duyurulmasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı kesin zam oranı netlik kazanacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
20 bin TL olan en düşük emekli maaşı yüzde 14,64'lük artışla 22 bin 928 lirayı garantilemiş oldu.