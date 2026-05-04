Son dakika: Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiriyor! 4 aylık zam farkı netleşti: İşte emeklilerin alacağı zam oranı

04.05.2026 - 10:13 | Son Güncellenme:

TÜİK’in Nisan ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla emekli zammı hesabında ikinci kritik eşik netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz ayında yapılacak zam oranı şekillenmeye başlarken, 4 aylık enflasyon farkıyla şimdiden yüzde 14,64’lük artış garanti altına alındı.

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren Ocak ve Temmuz dönemi zam takviminde hareketlilik sürüyor. Nisan ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıtılacak 6 aylık enflasyon farkının ikinci basamağı tamamlanmış oldu.

ENFLASYON NİSAN AYINDA YÜZDE 4,18 ARTTI

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,18 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda bakıldığında ise enflasyonun yüzde 32,37 seviyesine ulaştığı kaydedildi. Bu veriler, emeklilerin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranının hesaplanmasında temel gösterge olarak kayıtlara geçti.

EMEKLİLER ŞİMDİDEN YÜZDE 14,64 ZAMMA HAK KAZANDI

Yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon rakamları belirleyici rol oynuyor. Yılın ilk 6 ayı için yüzde 12,19 oranında zam alan emekliler, nisan ayı verilerinin eklenmesiyle birlikte Temmuz dönemi için şimdiden yüzde 14, 64 oranında bir artışa hak kazanmış durumda.

MEMURLARIN ALACAĞI ZAM ORANI BELLİ OLDU

Memur ve memur emeklileri 4 aylık enflasyon verisine ve toplu sözleşmeden gelen zam oranlarına göre yüzde 10,51 oranında zammı şimdiden hak etti. Yüzde 10,51'lik artışla birlikte yeni maaşların şöyle olması bekleniyor:

Şube Müdürü: 104.306 TL

Memur (Üniversite mezunu) : 71.165 TL

Uzman Öğretmen: 89.755 TL

Öğretmen: 81.079 TL

Başkomiser: 98.591 TL

Polis Memuru: 90.195 TL

Uzman Doktor: 166.236 TL

Hemşire: 82.628 TL

Mühendis: 106.323 TL

Teknisyen: 73.898 TL

Profesör: 149.287 TL

Araştırma Görevlisi: 100.087 TL

Vaiz: 84.710 TL

Avukat: 99.459 TL

Zam oranının nihai halini alması için önümüzdeki iki aylık sürecin verileri bekleniyor. Mayıs ve haziran aylarına ilişkin TÜFE rakamlarının TÜİK tarafından kamuoyuna duyurulmasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı kesin zam oranı netlik kazanacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

20 bin TL olan en düşük emekli maaşı yüzde 14,64'lük artışla 22 bin 928 lirayı garantilemiş oldu.

Ailenin geçmişi de dram! Şişli'deki kayınvalide dehşetinde yeni detaylar
Tedesco ile yönetim arasında Sörloth gerilimi!
Eşi için alamadı üreticisi oldu! Evin bahçesinde başladı: ‘Getirisi çok yüksek’
Özay Şendir'Süreç' üzerine varsayımlar...
Tunca BenginKurban celladıyla kucaklaşır mı?..
Cem KılıçÇalışan anneler için 24 hafta izin dönemi
Didem Özel TümerCHP eylemselliğinde yeni aşama
Abdullah KarakuşHürmüz hesapları ve gerçekler
Hakkı ÖcalTrump, kurşun askerlerini geri çekiyor!
Dr. Demet ErciyesZayıflama iğneleri: Mucize mi, bekleyen soru işaretleri mi?
Asu MaroBaharla beraber uyanan umutlar
Prof. Dr. Mahmut ÖzerBüyük Dil Modellerinin Hakikat ile İmtihanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar
Doğu Akdeniz'de 7'lik deprem endişesi! İşaret edilen bölge! 'Uzun süredir büyük deprem üretmedi'
Yer: Erzincan! Yaban hayatının gizli yıldızı: İlk kez bu kadar net görüntülendi
Kaderleri bir günde değişti, 85 haneli köy haritadan silinebilir: Durum çok ciddi