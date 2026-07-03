Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaSon dakika... Milyonları ilgilendiriyor: SSK, Bağkur, memur ve memur emeklisinin zam oranları belli oldu!
HaberlerUzmanpara

Son dakika... Milyonları ilgilendiriyor: SSK, Bağkur, memur ve memur emeklisinin zam oranları belli oldu!

03.07.2026 - 10:04 | Son Güncellenme:

#Temmuz Zammı#Memur Maaşları#Emekli Maaşı

Milyonlarca SSK, Bağkur, memur ve memur emeklisini ilgilendiren temmuz ayı maaş artış oranları belli oldu. Memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 13,52 olurken SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 17,76 oldu.

Son dakika... Milyonları ilgilendiriyor: SSK, Bağkur, memur ve memur emeklisinin zam oranları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte temmuz ayında uygulanacak emekli ve memur zamları netleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,52 oranında zam alacak.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

TÜİK verilerine göre haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,99, yıllık bazda ise yüzde 32,11 olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon tablosu tamamlandı ve milyonlarca kişinin maaş artışı kesinleşmiş oldu.

Son dakika... Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kira zam oranı belli oldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİREv sahibi ve kiracılar dikkat: Kira zam oranı belli olduHaberi Görüntüle

Ocak ayında yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda yüzde 4,18, mayısta yüzde 1,71 ve haziranda yüzde 0,99 olarak açıklanan enflasyon oranları sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık zam oranı yüzde 17,76’ya ulaştı. Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte artış oranı yüzde 13,52 olarak belirlendi. 

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

En düşük emekli maaşında Meclis düzenlemesi sonrası yüzde 17,76'lık artışlar 23 bin 552 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Haberin Devamı

En düşük memur emeklisi aylığı 31 bin 527 TL'ye çıktı.

Altın yeniden parladı! Yükseliş kalıcı mı? İşte detaylar...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltın yeniden parladı! Yükseliş kalıcı mı? İşte detaylar...Haberi Görüntüle

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

En düşük memur maaşı 70 bin 258 TL'ye çıktı.

Son dakika... Milyonları ilgilendiriyor: SSK, Bağkur, memur ve memur emeklisinin zam oranları belli oldu
EN ÇOK OKUNANLAR
Bakan Çiftçi duyurdu: Araç içi aksesuarlara düzenleme Resmi Gazetede Telefon tutucu, kamera...
Bakan Çiftçi duyurdu: Araç içi aksesuarlara düzenleme Resmi Gazete'de! Telefon tutucu, kamera...
Altın yeniden parladı Yükseliş kalıcı mı İşte detaylar...
Altın yeniden parladı! Yükseliş kalıcı mı? İşte detaylar...
İsrailden ‘B planı hazır’ itirafı ‘Dünya neden Türkiye’nin peşinde’
İsrail'den ‘B planı hazır’ itirafı! ‘Dünya neden Türkiye’nin peşinde?’
Yeşilçamın Türk Tarzanı mezat poşetinden çıktı Film gibi bir hayat, dönemin hikayesini anlatıyor
Yeşilçam'ın 'Türk Tarzanı' mezat poşetinden çıktı! 'Film gibi bir hayat, dönemin hikayesini anlatıyor'
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirYunanistan’ın akbabası bize milyar dolarlar kazandıracak...
Cem Kılıç
Cem KılıçMedyaya nitelikli istihdam hamlesi
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüBitlis’i kazan İstanbul’da oku!
Zafer Şahin
Zafer ŞahinSeçim ayarlı fitne operasyonu
Mehmet Tez
Mehmet TezMichael Jackson mucizesi
Atilay Kandemir
Atilay KandemirDüğün konukları
İlgili Haberler
Kenti saran heyecan: Otellerde yer kalmadı, çadırlarda uyudular
Kenti saran heyecan: Otellerde yer kalmadı, çadırlarda uyudular
Son dakika... AK Partiden en düşük emekli maaşı için yeni hazırlık
Son dakika... AK Parti'den en düşük emekli maaşı için yeni hazırlık
İstanbulun kabusu olan 3 kadın yakalandı Üzerlerinden tam 1 milyon TL çıktı
İstanbul'un kabusu olan 3 kadın yakalandı! Üzerlerinden tam 1 milyon TL çıktı
Kilosu bu yıl tam 3 bin lira oldu Hasat eden paraya para demiyor: 40 yıldır bu işi yapıyorum
Kilosu bu yıl tam 3 bin lira oldu! Hasat eden paraya para demiyor: 40 yıldır bu işi yapıyorum