Son dakika... Milyonları ilgilendiriyor: SSK, Bağkur, memur ve memur emeklisinin zam oranları belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte temmuz ayında uygulanacak emekli ve memur zamları netleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,52 oranında zam alacak.

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TÜİK verilerine göre haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,99, yıllık bazda ise yüzde 32,11 olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon tablosu tamamlandı ve milyonlarca kişinin maaş artışı kesinleşmiş oldu.

Ocak ayında yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda yüzde 4,18, mayısta yüzde 1,71 ve haziranda yüzde 0,99 olarak açıklanan enflasyon oranları sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık zam oranı yüzde 17,76’ya ulaştı. Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte artış oranı yüzde 13,52 olarak belirlendi.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

En düşük emekli maaşında Meclis düzenlemesi sonrası yüzde 17,76'lık artışlar 23 bin 552 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

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EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

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En düşük memur emeklisi aylığı 31 bin 527 TL'ye çıktı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

En düşük memur maaşı 70 bin 258 TL'ye çıktı.