Son dakika: Piyasalar alev alev! Gram altın kritik seviyeyi bir gecede aştı

Spot piyasada ons altın, yatırımcıların jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler karşısında güvenli liman arayışını sürdürmesiyle 5.600 dolara yaklaştı. ABD dolarındaki zayıflıktan güç alan ons altın 5598,29 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda ise düne göre yüzde 2.5 artışla 5.515 dolar seviyesinde.

Marex analisti Edward Meir, artan ABD borcu ve küresel ticaret sisteminin ABD merkezli yapıdan bölgesel bloklara ayrıldığına dair işaretlerin yatırımcıları altına yönelttiğini söyledi.

BU YIL NE KADAR KAZANDIRDI?

OCBC analistleri, altının artık yalnızca kriz veya enflasyon koruması değil, farklı makro koşullarda çeşitlendirme sağlayan güvenilir bir değer saklama aracı olarak görüldüğünü belirtti.

Altın, 2025’teki yüzde 64’lük yükselişin ardından bu yıl yüzde 28,5’den fazla değer kazandı. IG analisti Tony Sycamore, rallinin parabolik yapısının kısa vadede bir düzeltmeye işaret edebileceğini ancak 2026 boyunca temel dinamiklerin destekleyici kalmasının beklendiğini söyledi.

Jeopolitik cephede ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a nükleer silahlar konusunda anlaşma çağrısı yapması ve karşılıklı sert açıklamalar da güvenli liman talebini artırdı.

Para politikası tarafında ise Fed, faizleri sabit bıraktı ve enflasyonun hâlâ yüzde 2 hedefinin üzerinde olduğunu vurguladı. Ayrıca Tether’in yatırım portföyünün yüzde 10–15’ini fiziki altına ayırma planları fiyatları destekledi.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN 8.000 TL'Yİ AŞTI

Gram altının spot fiyatı bugün 7.811 TL seviyesini aşarak tüm zamanların zirvesini test ederken, gün içerisinde en düşük 7.691 TL seviyes test edildi. Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı ilk kez 8.000 TL seviyelerinin üzerine çıktı.

Ons gümüş de yeni bir zirve yaptı. Ons gümüş 120 doları gördü. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,8 artışla 117,33 dolarda. Gümüş yılbaşına göre yüzde 65,1 yukarıda. Gram gümüş de 168 TL ile tarihi rekor kırdı.

İKİ GÜNDE BÖYLE ARTIŞ GÖRÜLMEDİ

Gram altının spot fiyatı 2 günde 7.232 TL seviyelerinden, bugün 7.811 TL'ye ulaşarak 579 TL birden artış gösterdi.

GRAM ALTINDA YENİ HEDEF 10 BİN TL

Öte yandan gram altında tarihi rekor koşusu sürerken, uzmanından dikkat çeken bir açıklama geldi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altında 10 bin TL, ons altında 5 bin 500 dolar seviyesinin hedef konumunda olduğunu belirtti. Memiş açıklamasına, "Yatırım tavsiyesi değildir" notunu da düştü.

ALTIN TALEBİ REKOR SEVİYEDE

Küresel altın talebi, jeopolitik gerilimler ve dolara olan güvenin zayıflamasıyla artan güvenli liman arayışının ardından geçen yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 5 bin 2 tona yükseldi.