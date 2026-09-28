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UzmanparaSon dakika: Tasfiye edilen fonlarda yeni gelişme! SPK'dan 'ödeme' açıklaması
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Son dakika: Tasfiye edilen fonlarda yeni gelişme! SPK'dan 'ödeme' açıklaması

28.09.2026 - 09:58 | Son Güncellenme:

#Fon Tasfiyesi#TEFAS İşlemleri#Katılma Payı Sahipleri

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyeye konu edilen fonların TEFAS üzerinden işlemlere kapatıldığı 17 Eylül 2026 tarihinde iletilen ve platform tarafından iptal edilen alım-satım talimatlarının sahiplerine, tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacağını bildirdi.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyeye konu edilen fonlara ilişkin 17 Eylül'de Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden iletilen ve platform tarafından iptal edilen alım-satım talimatlarının, tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında karşılanacağını bildirdi.

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SPK'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 17 Eylül 2026 tarihli Kurul bülteninde ünvanlarına yer verilen portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu fonların 17 Eylül itibarıyla TEFAS üzerinden alım ve satım işlemlerine kapatıldığı ve ünvanlarına yer verilen fonların tasfiyeye konu edildiği hatırlatılarak, tasfiyeye konu fonların güncel listesi ile söz konusu fonların TEFAS dışındaki alım ve satım işlemlerinin de durdurulduğu belirtildi.

Söz konusu fonlara ilişkin sadece 16 Eylül ve öncesinde TEFAS’a iletilen alım ve satım yönündeki talimatların işlem valörlerinde platformun olağan işleyişine dahil edildiği ifade edilen duyuruda, 17 Eylül'de ilgili fonların TEFAS platformunda işleme kapatıldığından, anılan fonlar için bu tarihte verilen tüm talimatların TEFAS tarafından iptal edildiğine işaret edildi.

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Duyuruda, şunlar kaydedildi: "Dolayısıyla, 17 Eylül'de tasfiyeye konu fonların TEFAS üzerinden alım ve satım işlemlerine kapatılması nedeniyle bu tarihte TEFAS'a iletilen ve platform tarafından 17 Eylül ve 57/1707 sayılı Kurul kararının gereğini yerine getirmek amacıyla iptal edilen talimatların sahiplerine, tasfiye bakiyesinden, fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacaktır. Diğer taraftan, 17 Eylül ve 2026/61 sayılı Kurul Bülteni’nde ilan edilen tasfiye usul ve esaslarının A/6 hükmünün uygulanması bakımından, 16 Eylül ve öncesinde TEFAS’a iletilmekle birlikte ilgili fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatlar da tasfiye kapsamındadır."

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