Son dakika: TOKİ İstanbul kura çekiminde ikinci gün heyecanı! Nefesler tutuldu

26.04.2026 - 14:20 | Son Güncellenme:

TOKİ eliyle İstanbul’da yapılması planlanan 100 bin sosyal konutun kura çekimleri geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde başlamıştı. Üç gün sürecek olan kura çekimi için bugün ikinci tur kura çekimleri devam ediyor. İşte detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edeceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul kura çekimleri geçtiğimiz gün başlamıştı. Kura çekimleri 3 gün sürecek. Bugün ikinci kura çekimi için süreç başladı. 

EN FAZLA BAŞVURU İSTANBUL'DAN YAPILDI! 

Proje kapsamında şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025'te alındı. Projeye 8 milyon 840 bin kişi başvurdu. 

Tüm kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli kabul edildi. En fazla başvuru ise 1 milyon 235 bin 169 ile İstanbul'da yapıldı. 

TOKİ İSTANBUL KONTENJAN DAĞILIMI NASIL? 

Başvurularda belirli gruplara özel kontenjanlar ayrılmıştır: 

Gençler ve Emekliler: %20'şer pay.

Engelliler ile Şehit Yakınları ve Gaziler: %5'er pay. 

Diğer Başvurular: %50 pay. 

İSTANBUL'UN ÖDEME ŞARTLARI FARKLI TUTULDU 

Proje kapsamında İstanbul'da başvuru ve ödeme koşulları Anadolu illerinden farklı tutuldu. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için 127 bin lira olarak belirlendi. 

İstanbul'da 2+1 ve 1+1 konutlar inşa edilecek. Bu konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vade ve 7 bin 313 liradan başlayan taksitlerle dar gelirli vatandaşlara sunulacak. 

İSTANBUL TOKİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi, çekilişin tamamlanmasının ardından "talep.toki.gov.tr" adresi üzerinden açıklanacak. 

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?  

Noter huzurunda ismi okunan vatandaşların bilgileri, çekilişten yaklaşık 2-4 saat sonra sisteme işlenmektedir. İsim listesini kontrol etmek için:

e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" sayfasına gidin. 

TOKİ İSTANBUL ÖDEME PLANI NASIL? 

İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. 

Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak. 

İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. 

Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak. 

İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. 

Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak. 

TOKİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 

TOKİ evleri için peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılacak. Taksit ödemeleri ise sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

Donald Trump'a Washington'da saldırı! ABD Başkanı Gizli Servis tarafından salondan çıkarıldı
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi için Victor Osimhen kararı!
Bir günde öldürüp, yüzyılda kayboldu! Tüm ülkeyi kasıp kavurdu, terletip hayattan kopardı
Güzeller yapay takipçiler gerçek
Gece sokakta üniversite öğrencilerine taciz etti! Kuaförde yakalanıp 'şeytana uydum' dedi
Düzce'de MHP Genel Başkanı Bahçeli adına hatıra ormanı oluşturuldu
Bolu'da vahşet! Anne, 2 aylık bebeğinin boğazını kesti: Baba cenazede sinir krizi geçirdi
Meteoroloji 'Balkanlar'dan geliyor' deyip uyardı! İstanbullular bu geceye dikkat: Tüm yurdu saracak