Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
HaberlerUzmanpara

Son dakika: TOKİ İstanbul kuraları sonuçlandı

27.04.2026 - 17:46 | Son Güncellenme:

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’da 100 bin konutun kura çekim işlemleri sona erdi. Böylece 81 ilde 500 bin sosyal konut için kura süreci tamamlanmış oldu. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi. İşte detaylar...

500 bin sosyal konut projesinde kura çekimi süreci sona erdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam. İstanbul’da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri toki.gov.tr’den öğrenebilirsiniz. Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk. Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız” mesajını verdi. 

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Ekim 2025’te açıkladığı “Ev Sahibi Türkiye” sloganlı Yüzyılın Konut Projesi ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi için harekete geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği proje için başvurular 10 Kasım 2025’te başladı. 1 milyon 72 bin 660’ı İstanbul’dan olmak üzere Türkiye genelinde toplam 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli başvuru olarak kabul edildi. Kura takvimi ise 29 Aralık 2025’te Adıyaman’da başladı. İl il noter huzurunda çekilen kuralar sonucu ev sahibi olacak vatandaşlar belirlendi. İstanbul’da 3 gün süren kura çekimi sonucunda 100 bin hak sahibi belirlendi. 27 Nisan’da İstanbul kurasının sona ermesiyle birlikte projenin kura takvimi tamamlanmış oldu. Böylece 29 Aralık 2025 – 27 Nisan 2026 tarihleri arasında 81 ilde 506 bin 499 hak sahibi belirlenmiş oldu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
TOKİ SIRA NUMARASI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Haberin Devamı

KURA SONUÇLARI E-DEVLET VE TOKİ SİTESİNDE YAYINLANACAK

Haberin Devamı

İstanbul’da kura sonucu belirlenen hak sahiplerinin listesi noter onayının ardından TOKİ'nin resmi web sitesi “https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/istanbul” adresinde yayınlanacak. Vatandaşlar kura sonuçlarını e-Devlet üzerinden TOKİ/ Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama sekmesinden de öğrenebilecek.

İstanbul’da TOKİ'nin 100 bin konutunun sahipleri belli oldu! Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam
BAKAN KURUM: NOTER ONAYI SONRASI KESİN LİSTELERİ ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul’da kura çekimi işlemlerinin tamamlandığını, noter onayının ardından listenin TOKİ’nin sitesinde yayımlanacağını duyurdu. Bakan Kurum mesajında, “Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam. İstanbul’da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri toki.gov.tr’den öğrenebilirsiniz. Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk. Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız” ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA E-DEVLET

YÜZYILIN KONUT PROJESİ İLE EV SAHİBİ TÜRKİYE

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. En az 2 milyon kişi afetlere dirençli, güvenli ve modern konutlara kavuşacak. Proje kapsamında 2 ayrı büyüklükte 2+1’ler ve 1+1 konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vade imkanıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak. Taksitler İstanbul’da 7 bin 313 TL’den, Anadolu illerinde ise 6 bin 750 TL’den başlayacak.

500 BİN KONUTA 500 MAHALLE KONAĞI

Bu sayede hem dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olacak hem de konut-kira fiyatları dengelenecek. Projeyle 300 sektörün çarkları hızlanacak. Mahalle kültürünü korumak için 500 bin konutun yanı sıra 500 mahalle konağı, 500 anaokulu, 500 cami de inşa edilecek.

Haberin Devamı

İSTANBUL’DA 15 BİN KİRALIK SOSYAL KONUT MODELİ

İstanbul’da yapılacak 100 bin konuta ek olarak 15 bin kiralık konut da üretilecek. Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun dar gelirli vatandaşlar faydalanabilecek. Evler 3 yıl süre ile kiralanacak. Kiralanan konutların;  yönetimi, bakımı ve denetimi sağlanacak.

TOKİ BUGÜNE KADAR 1 MİLYON 762 BİN SOSYAL KONUT ÜRETTİ

TOKİ, sosyal devlet anlayışıyla dar gelirli vatandaşların depreme dayanıklı, sağlam ve güvenli konutlara kavuşması için 2003 yılından bu yana sosyal konut projelerini başarıyla hayata geçiriyor. Bugüne kadar 50 bin, 100 bin ve İlk Evim-250 Bin Sosyal Konut gibi projelerle Türkiye genelinde 1 milyon 762 bin sosyal konut inşa edildi. Bu konutlar 7 milyona yakın dar gelirli vatandaşın, güvenli, sağlam ve modern yuvaları oldu.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI: TOKİ İstanbul kura çekimi sona erdi...100 bin konutun sahipleri belli oldu
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusretin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı
Montları kaldırmayın Kar, sağanak ve soğuk hava geri geliyor: İstanbul, Ankara ve İzmir…
Montları kaldırmayın! Kar, sağanak ve soğuk hava geri geliyor: İstanbul, Ankara ve İzmir…
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Avrupa basınında: Türk futbolu tam bir çıldırmışlık
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Avrupa basınında: Türk futbolu tam bir çıldırmışlık
En çok askeri harcama yapan beş ülke Raporda Türkiye detayı
En çok askeri harcama yapan beş ülke! Raporda Türkiye detayı
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirNetanyahu’yu tasfiye süreci başladı…
Tunca Bengin
Tunca BenginÇin, ABD’nin yaptığını yapıyor!..
Cem Kılıç
Cem KılıçMemur emeklisinin ek ödeme beklentisi
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerÇiftçi, Alman mevkidaşından ne istedi?
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşMilliyet Moskova sokaklarında...
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalÖnce kim göz kırpacak?
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesSavaş, deprem ve okul saldırılarında TMS ile zihni onarmak
Asu Maro
Asu MaroHala sürprizli, daha da güncel
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerYapay Zekânın Düşünceyi Dönüştüren Örtük Etkisi
İlgili Haberler
Sokak ortasında dehşete düşüren olay! 14 yaşındaki çocuk yaşlı adamı hastanelik etti
Türkiye'den, Lübnan'da savaş nedeniyle yerinden edilenlere 730 tonluk insani yardım
Malatya'da 1 dakika arayla peş peşe iki deprem! Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama
Rojwelat Kızmaz dosyasında yeni gelişme! Dikkat çeken benzerlikler…